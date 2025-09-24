https://ria.ru/20250924/slet-2044149876.html

В Волгограде открылся VI Всероссийский слет казачьей молодежи

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Торжественное открытие VI Всероссийского слета казачьей молодежи состоялось у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде. Об этом сообщает портал "Российское казачество"Начало события ознаменовалось выносом Государственного флага Российской Федерации, знамени Победы и флага Волгоградской области. После исполнения гимна России председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл выступил с напутственным словом и благословил участников слета. Митрополит Кирилл рассказал присутствующим о кресте, который своими руками изготовили молодые казаки. В ходе форума крест освятят, а затем направят в зону проведения СВО.В свою очередь, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Алексей Ермаков огласил присутствующим приветственное слово Президента России Владимира Путина. В послании Президент особо отметил символичность проведения форума в Волгограде в год 80-летия Великой Победы."Особую роль в боях под Сталинградом и разгроме нацисткой Германии сыграли казаки, воевавшие в составе воинских соединений ополчения, партизанских отрядов. Уверен, итоги нынешней встречи станут весомым вкладом в укрепление памяти о подвиге нашего народа", – отмечалось, в частности, в послании.В ходе церемонии открытия участников поприветствовала заместитель губернатора Волгоградской области Лариса Савина. Она обратила внимание на особый символизм места открытия слета – площадку памятника "Стоять насмерть"."Каждый из вас на своем месте, где бы ни служил он нашей стране, представляет собой вот такую фигуру гражданина, патриота, за плечами которого находится наша страна, наша Родина. И конечно, поэтому вам всем желаю помнить об этом символе, быть стойкими, мужественными в своих устремлениях, в выборе своего жизненного пути, в том, как вы будете дальше растить и наставлять своих детей", – заявила Лариса Савина.Также в ходе церемонии приветственное слово участникам форума от имени руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова огласила его заместитель Анна Котова."Казачество – неотъемлемая часть многогранной, живой истории нашей страны, наших традиций, верного служения Отечеству и крепкой дружбы. Вы – молодое поколение казаков и казачек – не просто наследники этой богатейшей культуры. Вы – ее современное воплощение и наше будущее", – отметил Игорь Баринов в приветственном слове.Кроме того, участников VI Всероссийского слета казачьей молодежи поприветствовал Герой РФ летчик-космонавт Николай Чуб. Во время своего выступления он подчеркнул, что казаки всегда были опорой Российского государства. Также казак-космонавт передал знамя ВКО "Всевеликое войско Донское" атаману Всероссийского казачьего общества Виталию Кузнецову. Это знамя примечательно тем, что провело в космосе 374 дня. Виталий Кузнецов сообщил, что знамя передадут в Центральный музей российского казачества, который открылся этим летом в Москве.Еще одно значимое событие первого дня слета состоялось в Александро-Невском соборе. Здесь прошло венчание заместителя атамана Оренбургского казачьего войска по молодежной политике Андрея Замятина и его супруги.Далее в ходе неофициального открытия заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова напомнила участникам, что выступит экспертом на одной из площадок слета."Тот уровень, который задаете вы, – для нас он всегда будет новый. Каждая новая площадка – это новая аудитория и новые вызовы", – отметила Анна Котова.От имени замминистра обороны РФ – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерала армии Виктора Горемыкина участников приветствовал заместитель начальника управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ полковник Александр Мищенко."Казаки со всех уголков нашей необъятной Родины и зарубежья получат уникальную возможность обменяться опытом, обсудить важные вопросы сохранения воинских традиций и культурного наследия казачества", – говорилось в приветствии.Заместитель начальника отдела экологического туризма и научной деятельности на особо охраняемых природных территориях и объектах России Минприроды РФ Андрей Донских пригласил казаков поучаствовать в круглом столе. Это мероприятие намечено на завтра и будет посвящено обсуждению совместной работы Минприроды и казачьих организаций."Минприроды России заинтересовано в том, чтобы молодые казаки, таких немало сейчас в наших учреждениях, пополняли ряды защитников матушки-природы", – подчеркнул Андрей Донских.В завершение первого дня слета состоялся праздничный ужин.

