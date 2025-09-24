Рейтинг@Mail.ru
СК установит обстоятельства атаки дронов ВСУ на Новороссийск - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/sk-2044148280.html
СК установит обстоятельства атаки дронов ВСУ на Новороссийск
СК установит обстоятельства атаки дронов ВСУ на Новороссийск - РИА Новости, 24.09.2025
СК установит обстоятельства атаки дронов ВСУ на Новороссийск
Следственный комитет РФ установит обстоятельства украинской атаки дронов на Новороссийск, где 12 человек пострадали и двое погибли, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T21:41:00+03:00
2025-09-24T21:41:00+03:00
происшествия
россия
новороссийск
херсонская область
вениамин кондратьев
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ установит обстоятельства украинской атаки дронов на Новороссийск, где 12 человек пострадали и двое погибли, сообщили в ведомстве. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду сообщил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова позднее сообщила, что от атак дронов ВСУ в Новороссийске пострадали двенадцать человек, двое погибли на месте. Также ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в селе Бехтеры Скадовского района Херсонской области из-за атаки БПЛА пострадал мужчина 1982 года рождения, он госпитализирован. "Следователи Следственного комитета будут расследовать преступные действия вооруженных формирований Украины в Краснодарском крае и Херсонской области...Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
https://ria.ru/20250924/zakharova-2044139575.html
россия
новороссийск
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новороссийск, херсонская область , вениамин кондратьев, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новороссийск, Херсонская область , Вениамин Кондратьев, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установит обстоятельства атаки дронов ВСУ на Новороссийск

СК установит обстоятельства атаки ВСУ на Новороссийск, где пострадали 12 человек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ установит обстоятельства украинской атаки дронов на Новороссийск, где 12 человек пострадали и двое погибли, сообщили в ведомстве.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду сообщил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова позднее сообщила, что от атак дронов ВСУ в Новороссийске пострадали двенадцать человек, двое погибли на месте.
Также ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в селе Бехтеры Скадовского района Херсонской области из-за атаки БПЛА пострадал мужчина 1982 года рождения, он госпитализирован.
"Следователи Следственного комитета будут расследовать преступные действия вооруженных формирований Украины в Краснодарском крае и Херсонской области...Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Захарова прокомментировала удар ВСУ по Новороссийску
Вчера, 20:22
 
ПроисшествияРоссияНовороссийскХерсонская областьВениамин КондратьевВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала