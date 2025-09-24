https://ria.ru/20250924/sk-2044148280.html

СК установит обстоятельства атаки дронов ВСУ на Новороссийск

СК установит обстоятельства атаки дронов ВСУ на Новороссийск - РИА Новости, 24.09.2025

СК установит обстоятельства атаки дронов ВСУ на Новороссийск

Следственный комитет РФ установит обстоятельства украинской атаки дронов на Новороссийск, где 12 человек пострадали и двое погибли, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T21:41:00+03:00

2025-09-24T21:41:00+03:00

2025-09-24T21:41:00+03:00

происшествия

россия

новороссийск

херсонская область

вениамин кондратьев

владимир сальдо

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ установит обстоятельства украинской атаки дронов на Новороссийск, где 12 человек пострадали и двое погибли, сообщили в ведомстве. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду сообщил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова позднее сообщила, что от атак дронов ВСУ в Новороссийске пострадали двенадцать человек, двое погибли на месте. Также ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в селе Бехтеры Скадовского района Херсонской области из-за атаки БПЛА пострадал мужчина 1982 года рождения, он госпитализирован. "Следователи Следственного комитета будут расследовать преступные действия вооруженных формирований Украины в Краснодарском крае и Херсонской области...Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в Telegram-канале СК РФ.

https://ria.ru/20250924/zakharova-2044139575.html

россия

новороссийск

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, новороссийск, херсонская область , вениамин кондратьев, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)