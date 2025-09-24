https://ria.ru/20250924/sk-2044148280.html
СК установит обстоятельства атаки дронов ВСУ на Новороссийск
Следственный комитет РФ установит обстоятельства украинской атаки дронов на Новороссийск, где 12 человек пострадали и двое погибли, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ установит обстоятельства украинской атаки дронов на Новороссийск, где 12 человек пострадали и двое погибли, сообщили в ведомстве. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду сообщил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова позднее сообщила, что от атак дронов ВСУ в Новороссийске пострадали двенадцать человек, двое погибли на месте. Также ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в селе Бехтеры Скадовского района Херсонской области из-за атаки БПЛА пострадал мужчина 1982 года рождения, он госпитализирован. "Следователи Следственного комитета будут расследовать преступные действия вооруженных формирований Украины в Краснодарском крае и Херсонской области...Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
