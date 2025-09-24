https://ria.ru/20250924/sk-2044003588.html

СК Армении проверяет версии убийства оппозиционного политика

СК Армении проверяет версии убийства оппозиционного политика - РИА Новости, 24.09.2025

СК Армении проверяет версии убийства оппозиционного политика

Следственный комитет Армении рассматривает несколько версий убийства в селе Мердзаван оппозиционного политика Володи Григоряна, в том числе изучается связь с... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:43:00+03:00

2025-09-24T13:43:00+03:00

2025-09-24T14:21:00+03:00

в мире

армения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044015565_0:70:1346:827_1920x0_80_0_0_7096252f867e08a1d26fc4255150a1ce.jpg

ЕРЕВАН, 24 сен – РИА Новости. Следственный комитет Армении рассматривает несколько версий убийства в селе Мердзаван оппозиционного политика Володи Григоряна, в том числе изучается связь с другим убийством, произошедшим в этом селе несколько месяцев назад, сообщил журналистам в среду следователь по особо важным делам СК страны Арак Ованнисян. Как сообщала ранее в среду пресс-служба МВД Армении, глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, победивший на муниципальных выборах представителя правящей в Армении партии "Гражданский договор", был застрелен во вторник ночью. Также был убит друг политика – сотрудник полиции. Еще один человек был ранен. "Следствие проверяет несколько версий, в том числе ту, о которой вы сказали. Ведется следствие для подтверждения или опровержения каждой из версий", - заявил Ованнисян, отвечая на вопрос, связано ли убийство Григоряна с другим убийством, произошедшим в селе несколько месяцев назад.

https://ria.ru/20250924/sk-2043971137.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения