СК Армении проверяет версии убийства оппозиционного политика
13:43 24.09.2025 (обновлено: 14:21 24.09.2025)
СК Армении проверяет версии убийства оппозиционного политика
ЕРЕВАН, 24 сен – РИА Новости. Следственный комитет Армении рассматривает несколько версий убийства в селе Мердзаван оппозиционного политика Володи Григоряна, в том числе изучается связь с другим убийством, произошедшим в этом селе несколько месяцев назад, сообщил журналистам в среду следователь по особо важным делам СК страны Арак Ованнисян. Как сообщала ранее в среду пресс-служба МВД Армении, глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, победивший на муниципальных выборах представителя правящей в Армении партии "Гражданский договор", был застрелен во вторник ночью. Также был убит друг политика – сотрудник полиции. Еще один человек был ранен. "Следствие проверяет несколько версий, в том числе ту, о которой вы сказали. Ведется следствие для подтверждения или опровержения каждой из версий", - заявил Ованнисян, отвечая на вопрос, связано ли убийство Григоряна с другим убийством, произошедшим в селе несколько месяцев назад.
СК Армении проверяет версии убийства оппозиционного политика

СК Армении рассматривает несколько версий убийства Володи Григоряна

ЕРЕВАН, 24 сен – РИА Новости. Следственный комитет Армении рассматривает несколько версий убийства в селе Мердзаван оппозиционного политика Володи Григоряна, в том числе изучается связь с другим убийством, произошедшим в этом селе несколько месяцев назад, сообщил журналистам в среду следователь по особо важным делам СК страны Арак Ованнисян.
Как сообщала ранее в среду пресс-служба МВД Армении, глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, победивший на муниципальных выборах представителя правящей в Армении партии "Гражданский договор", был застрелен во вторник ночью. Также был убит друг политика – сотрудник полиции. Еще один человек был ранен.
"Следствие проверяет несколько версий, в том числе ту, о которой вы сказали. Ведется следствие для подтверждения или опровержения каждой из версий", - заявил Ованнисян, отвечая на вопрос, связано ли убийство Григоряна с другим убийством, произошедшим в селе несколько месяцев назад.
