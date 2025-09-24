Рейтинг@Mail.ru
Нефтепровод JANAF не может заменить "Дружбу", заявил Сийярто - РИА Новости, 24.09.2025
17:01 24.09.2025 (обновлено: 17:11 24.09.2025)
Нефтепровод JANAF не может заменить "Дружбу", заявил Сийярто
БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Испытания последних недель ясно показали, что хорватский нефтепровод JANAF не может снабжать Венгрию и Словакию достаточными объемами сырья, а может функционировать только как дополнение к российскому нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."В последние недели были проведены испытания, чтобы выяснить, способен ли адриатический нефтепровод, будучи единственным трубопроводом, безопасно поставлять нефть в Венгрию и Словакию под высоким давлением, непрерывно и в больших объемах. Эти испытания ясно показали, что адриатический нефтепровод в настоящее время не подходит для безопасного и непрерывного снабжения Венгрии и Словакии достаточным количеством нефти", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.По его словам, нефтепровод JANAF подходит только "для своей текущей функции, то есть для того, чтобы быть дополнительным трубопроводом при поставках нефти по "Дружбе".
БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Испытания последних недель ясно показали, что хорватский нефтепровод JANAF не может снабжать Венгрию и Словакию достаточными объемами сырья, а может функционировать только как дополнение к российскому нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В последние недели были проведены испытания, чтобы выяснить, способен ли адриатический нефтепровод, будучи единственным трубопроводом, безопасно поставлять нефть в Венгрию и Словакию под высоким давлением, непрерывно и в больших объемах. Эти испытания ясно показали, что адриатический нефтепровод в настоящее время не подходит для безопасного и непрерывного снабжения Венгрии и Словакии достаточным количеством нефти", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
По его словам, нефтепровод JANAF подходит только "для своей текущей функции, то есть для того, чтобы быть дополнительным трубопроводом при поставках нефти по "Дружбе".
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Сийярто прокомментировал требование Трампа отказаться от российской нефти
23 сентября, 20:06
 
ВенгрияСловакияВ миреПетер СийяртоРоссия
 
 
