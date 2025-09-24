https://ria.ru/20250924/siyyarto-2044084630.html

Нефтепровод JANAF не может заменить "Дружбу", заявил Сийярто

Нефтепровод JANAF не может заменить "Дружбу", заявил Сийярто

венгрия

словакия

в мире

петер сийярто

россия

БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Испытания последних недель ясно показали, что хорватский нефтепровод JANAF не может снабжать Венгрию и Словакию достаточными объемами сырья, а может функционировать только как дополнение к российскому нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."В последние недели были проведены испытания, чтобы выяснить, способен ли адриатический нефтепровод, будучи единственным трубопроводом, безопасно поставлять нефть в Венгрию и Словакию под высоким давлением, непрерывно и в больших объемах. Эти испытания ясно показали, что адриатический нефтепровод в настоящее время не подходит для безопасного и непрерывного снабжения Венгрии и Словакии достаточным количеством нефти", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.По его словам, нефтепровод JANAF подходит только "для своей текущей функции, то есть для того, чтобы быть дополнительным трубопроводом при поставках нефти по "Дружбе".

