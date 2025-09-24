https://ria.ru/20250924/siriya-2044160994.html

Президент Сирии пообещал наказать виновных в преступлениях против сирийцев

Президент Сирии пообещал наказать виновных в преступлениях против сирийцев - РИА Новости, 24.09.2025

Президент Сирии пообещал наказать виновных в преступлениях против сирийцев

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что гарантирует привлечение к ответственности всех виновных в преступлениях против сирийцев по их... РИА Новости, 24.09.2025

ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что гарантирует привлечение к ответственности всех виновных в преступлениях против сирийцев по их этнической и религиозной принадлежности. "Мы обязуемся привлечь к ответственности всех, чьи руки обагрены кровью сирийцев", - сказал он, выступая в среду на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Международное сообщество подвергло критике новые сирийские власти после массовых нападений на представителей алавитской общины в населённых пунктах на побережье Сирии весной 2025 года.

