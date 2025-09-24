Рейтинг@Mail.ru
Президент Сирии пообещал наказать виновных в преступлениях против сирийцев - РИА Новости, 24.09.2025
23:38 24.09.2025
Президент Сирии пообещал наказать виновных в преступлениях против сирийцев
Президент Сирии пообещал наказать виновных в преступлениях против сирийцев
в мире
сирия
нью-йорк (город)
ахмед аш-шараа
оон
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что гарантирует привлечение к ответственности всех виновных в преступлениях против сирийцев по их этнической и религиозной принадлежности. "Мы обязуемся привлечь к ответственности всех, чьи руки обагрены кровью сирийцев", - сказал он, выступая в среду на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Международное сообщество подвергло критике новые сирийские власти после массовых нападений на представителей алавитской общины в населённых пунктах на побережье Сирии весной 2025 года.
сирия
нью-йорк (город)
в мире, сирия, нью-йорк (город), ахмед аш-шараа, оон
В мире, Сирия, Нью-Йорк (город), Ахмед аш-Шараа, ООН
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что гарантирует привлечение к ответственности всех виновных в преступлениях против сирийцев по их этнической и религиозной принадлежности.
"Мы обязуемся привлечь к ответственности всех, чьи руки обагрены кровью сирийцев", - сказал он, выступая в среду на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Международное сообщество подвергло критике новые сирийские власти после массовых нападений на представителей алавитской общины в населённых пунктах на побережье Сирии весной 2025 года.
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Дамаск призвал отменить все санкции против Сирии
В миреСирияНью-Йорк (город)Ахмед аш-ШарааООН
 
 
