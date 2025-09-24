https://ria.ru/20250924/sikorskiy-2044159877.html

Глава МИД Польши назвал выступление Трампа на ГА ООН запоминающимся

в мире

сша

польша

нью-йорк (город)

радослав сикорский

дональд трамп

генеральная ассамблея оон

оон

ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил РИА Новости, что считает запоминающимся выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН во вторник, однако не привел объяснений своему мнению. "Запоминающееся, запоминающееся", - сказал он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя речь главы Белого дома. При этом Сикорский не объяснил, что именно запомнилось ему из речи президента США.

сша

польша

нью-йорк (город)

Новости

в мире, сша, польша, нью-йорк (город), радослав сикорский, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон