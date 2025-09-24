Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши назвал выступление Трампа на ГА ООН запоминающимся - РИА Новости, 24.09.2025
23:28 24.09.2025
Глава МИД Польши назвал выступление Трампа на ГА ООН запоминающимся
в мире
сша
польша
нью-йорк (город)
радослав сикорский
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил РИА Новости, что считает запоминающимся выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН во вторник, однако не привел объяснений своему мнению. "Запоминающееся, запоминающееся", - сказал он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя речь главы Белого дома. При этом Сикорский не объяснил, что именно запомнилось ему из речи президента США.
в мире, сша, польша, нью-йорк (город), радослав сикорский, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Польша, Нью-Йорк (город), Радослав Сикорский, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил РИА Новости, что считает запоминающимся выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН во вторник, однако не привел объяснений своему мнению.
"Запоминающееся, запоминающееся", - сказал он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя речь главы Белого дома.
При этом Сикорский не объяснил, что именно запомнилось ему из речи президента США.
В миреСШАПольшаНью-Йорк (город)Радослав СикорскийДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
