Эксперт напомнил о штрафах за отсутствие детского кресла в машине - РИА Новости, 24.09.2025
03:01 24.09.2025
Эксперт напомнил о штрафах за отсутствие детского кресла в машине
Эксперт напомнил о штрафах за отсутствие детского кресла в машине - РИА Новости, 24.09.2025
Эксперт напомнил о штрафах за отсутствие детского кресла в машине
Российским водителям за отсутствие детского кресла в автомобиле может грозить штраф в размере 3 тысяч рублей, рассказал РИА Новости автоэксперт "Народный фронт.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российским водителям за отсутствие детского кресла в автомобиле может грозить штраф в размере 3 тысяч рублей, рассказал РИА Новости автоэксперт "Народный фронт. Аналитика" Роман Чикун. "Перевозка ребенка без детского удерживающего устройства влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей для водителя, для должностных лиц – 25 тысяч рублей, для юридических лиц – 100 тысяч рублей", - рассказал Чикун. Как подчеркнул эксперт, на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предполагающий увеличение штрафов вдвое: для водителей может возрасти до 6 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 200 тысяч рублей. Автоэксперт отметил, что инициатива направлена на исключение желания водителя экономить на безопасности детей, так как детское кресло - это реальная защита ребенка в случае ДТП. "Для водителей-родителей это становится веским аргументом в пользу приобретения автокресла, а для профессиональных перевозчиков - мощным стимулом к усилению контроля за своими сотрудниками и транспортными средствами", - заключил Чикун.
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
Эксперт напомнил о штрафах за отсутствие детского кресла в машине

При отсутствии детского кресла водителю может грозить штраф три тысячи рублей

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российским водителям за отсутствие детского кресла в автомобиле может грозить штраф в размере 3 тысяч рублей, рассказал РИА Новости автоэксперт "Народный фронт. Аналитика" Роман Чикун.
"Перевозка ребенка без детского удерживающего устройства влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей для водителя, для должностных лиц – 25 тысяч рублей, для юридических лиц – 100 тысяч рублей", - рассказал Чикун.
Водитель такси - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Госдуму внесли проект о детских креслах в такси
4 марта, 10:31
Как подчеркнул эксперт, на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предполагающий увеличение штрафов вдвое: для водителей может возрасти до 6 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 200 тысяч рублей.
Автоэксперт отметил, что инициатива направлена на исключение желания водителя экономить на безопасности детей, так как детское кресло - это реальная защита ребенка в случае ДТП.
"Для водителей-родителей это становится веским аргументом в пользу приобретения автокресла, а для профессиональных перевозчиков - мощным стимулом к усилению контроля за своими сотрудниками и транспортными средствами", - заключил Чикун.
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Юрист рассказала, какие изменения ждут автомобилистов с 1 сентября
29 августа, 03:30
 
