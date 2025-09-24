https://ria.ru/20250924/shtraf-2043884941.html

Эксперт напомнил о штрафах за отсутствие детского кресла в машине

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российским водителям за отсутствие детского кресла в автомобиле может грозить штраф в размере 3 тысяч рублей, рассказал РИА Новости автоэксперт "Народный фронт. Аналитика" Роман Чикун. "Перевозка ребенка без детского удерживающего устройства влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей для водителя, для должностных лиц – 25 тысяч рублей, для юридических лиц – 100 тысяч рублей", - рассказал Чикун. Как подчеркнул эксперт, на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предполагающий увеличение штрафов вдвое: для водителей может возрасти до 6 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 200 тысяч рублей. Автоэксперт отметил, что инициатива направлена на исключение желания водителя экономить на безопасности детей, так как детское кресло - это реальная защита ребенка в случае ДТП. "Для водителей-родителей это становится веским аргументом в пользу приобретения автокресла, а для профессиональных перевозчиков - мощным стимулом к усилению контроля за своими сотрудниками и транспортными средствами", - заключил Чикун.

