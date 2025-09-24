https://ria.ru/20250924/shtraf-2043884941.html
Эксперт напомнил о штрафах за отсутствие детского кресла в машине
Эксперт напомнил о штрафах за отсутствие детского кресла в машине - РИА Новости, 24.09.2025
Эксперт напомнил о штрафах за отсутствие детского кресла в машине
Российским водителям за отсутствие детского кресла в автомобиле может грозить штраф в размере 3 тысяч рублей, рассказал РИА Новости автоэксперт "Народный фронт. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T03:01:00+03:00
2025-09-24T03:01:00+03:00
2025-09-24T03:01:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149838/07/1498380707_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_0089aae5f223113a29fec672940db903.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российским водителям за отсутствие детского кресла в автомобиле может грозить штраф в размере 3 тысяч рублей, рассказал РИА Новости автоэксперт "Народный фронт. Аналитика" Роман Чикун. "Перевозка ребенка без детского удерживающего устройства влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей для водителя, для должностных лиц – 25 тысяч рублей, для юридических лиц – 100 тысяч рублей", - рассказал Чикун. Как подчеркнул эксперт, на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предполагающий увеличение штрафов вдвое: для водителей может возрасти до 6 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 200 тысяч рублей. Автоэксперт отметил, что инициатива направлена на исключение желания водителя экономить на безопасности детей, так как детское кресло - это реальная защита ребенка в случае ДТП. "Для водителей-родителей это становится веским аргументом в пользу приобретения автокресла, а для профессиональных перевозчиков - мощным стимулом к усилению контроля за своими сотрудниками и транспортными средствами", - заключил Чикун.
https://ria.ru/20250304/gosduma-2002909587.html
https://ria.ru/20250829/yurist-2038225773.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149838/07/1498380707_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_12ef98c012e94bd8a32ee113c4a70776.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
Эксперт напомнил о штрафах за отсутствие детского кресла в машине
При отсутствии детского кресла водителю может грозить штраф три тысячи рублей
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российским водителям за отсутствие детского кресла в автомобиле может грозить штраф в размере 3 тысяч рублей, рассказал РИА Новости автоэксперт "Народный фронт. Аналитика" Роман Чикун.
"Перевозка ребенка без детского удерживающего устройства влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей для водителя, для должностных лиц – 25 тысяч рублей, для юридических лиц – 100 тысяч рублей", - рассказал Чикун.
Как подчеркнул эксперт, на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предполагающий увеличение штрафов вдвое: для водителей может возрасти до 6 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 200 тысяч рублей.
Автоэксперт отметил, что инициатива направлена на исключение желания водителя экономить на безопасности детей, так как детское кресло - это реальная защита ребенка в случае ДТП.
"Для водителей-родителей это становится веским аргументом в пользу приобретения автокресла, а для профессиональных перевозчиков - мощным стимулом к усилению контроля за своими сотрудниками и транспортными средствами", - заключил Чикун.