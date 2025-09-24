В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение ПДД на электросамокатах
Штрафы за нарушение правил перевозки детей на электросамокатах могут удвоить
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что предложит увеличить до 10 тысяч рублей сумму штрафа за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет.
Соответствующие поправки парламентарий предложит ко второму чтению сенаторского законопроекта о штрафах для водителей электросамокатов, который был внесен в Госдуму в апреле 2024 года. Проектом предлагается штрафовать за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет на сумму до 5 тысяч рублей. Законопроект был принят в первом чтении в июле 2024 года.
"Конечно, такой штраф не остановит владельцев СИМ. В связи с этим, для всеобщей безопасности, чтобы не только уберечь окружающих, но и самокатчиков от самих себя, и их детей, считаю целесообразным повышение штрафов для тех, кто перевозит детей до семи лет на своем электросамокате без детского кресла, хотя бы в два раза. Безопасность детей должна быть в приоритете. Внесу поправки ко второму чтению законопроекта", - сказал Антропенко.
Депутат отметил, что по нынешним правилам взрослые могут ездить на электросамокате с детьми до семи лет только при наличии детского кресла, а самостоятельно ребенок до семи лет может передвигаться исключительно под присмотром взрослых в пешеходных зонах, парках и на специальных площадках.
