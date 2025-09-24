Рейтинг@Mail.ru
Shaman рассказал о реакции зрителей на его песни в КНДР
Культура
 
00:36 24.09.2025
Shaman рассказал о реакции зрителей на его песни в КНДР
Shaman рассказал о реакции зрителей на его песни в КНДР - РИА Новости, 24.09.2025
Shaman рассказал о реакции зрителей на его песни в КНДР
Певец Shaman (Ярослав Дронов) в интервью сайту aif.ru признался, что не ожидал от зрителей, посетивших его концерт в КНДР, такой бурной реакции на его песни "Я... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) в интервью сайту aif.ru признался, что не ожидал от зрителей, посетивших его концерт в КНДР, такой бурной реакции на его песни "Я русский" и "Встанем". "Я не ожидал, что будет такая реакция под "Я русский", – как на настоящем рок-концерте. Это было просто незабываемо! Ну а когда весь зал встал под "Встанем"… Я привык к тому, что в России это очень особенная песня, очень личная для каждой русской семьи. Но и в КНДР это тоже очень личная для каждой семьи песня", - поделился певец. По его словам, северокорейские зрители, как и русские, умеют ценить подвиги своих героических дедов и прадедов и "помнят жертвы дружественного народа, который стоял с ними плечом к плечу всю войну". Shaman назвал этот концерт знаковым и подчеркнул, что в его творчестве он занимает особое место. Также артист отметил, что Пхеньян очень красивый и современный город, при этом сохранивший свою самобытность. В середине августа Shaman посетил Пхеньян вместе с делегацией министерства культуры РФ, возглавляемой заместителем министра Андреем Малышевым, для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию освобождения Кореи. Он также выступит на концерте в Пхеньяне ко Дню освобождения Кореи.
Shaman рассказал о реакции зрителей на его песни в КНДР

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) в интервью сайту aif.ru признался, что не ожидал от зрителей, посетивших его концерт в КНДР, такой бурной реакции на его песни "Я русский" и "Встанем".
"Я не ожидал, что будет такая реакция под "Я русский", – как на настоящем рок-концерте. Это было просто незабываемо! Ну а когда весь зал встал под "Встанем"… Я привык к тому, что в России это очень особенная песня, очень личная для каждой русской семьи. Но и в КНДР это тоже очень личная для каждой семьи песня", - поделился певец.
По его словам, северокорейские зрители, как и русские, умеют ценить подвиги своих героических дедов и прадедов и "помнят жертвы дружественного народа, который стоял с ними плечом к плечу всю войну". Shaman назвал этот концерт знаковым и подчеркнул, что в его творчестве он занимает особое место.
Также артист отметил, что Пхеньян очень красивый и современный город, при этом сохранивший свою самобытность.
В середине августа Shaman посетил Пхеньян вместе с делегацией министерства культуры РФ, возглавляемой заместителем министра Андреем Малышевым, для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию освобождения Кореи. Он также выступит на концерте в Пхеньяне ко Дню освобождения Кореи.
