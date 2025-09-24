Рейтинг@Mail.ru
Shaman высказался об организации "Интервидения" - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:16 24.09.2025 (обновлено: 11:52 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/shaman-2043871311.html
Shaman высказался об организации "Интервидения"
Shaman высказался об организации "Интервидения" - РИА Новости, 24.09.2025
Shaman высказался об организации "Интервидения"
Певец Shaman (Ярослав Дронов) отметил грандиозность и красоту прошедшего 20 сентября музыкального конкурса "Интервидение" и подчеркнул, что Россия задала... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T00:16:00+03:00
2025-09-24T11:52:00+03:00
культура
россия
москва
shaman (ярослав дронов)
владимир путин
игорь матвиенко
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043299103_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_90827a26c5b1b030027f1998d3064b78.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) отметил грандиозность и красоту прошедшего 20 сентября музыкального конкурса "Интервидение" и подчеркнул, что Россия задала высокую планку, сделав такое шоу. "Каким грандиозным и красивым получилось "Интервидение-2025"! Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, а также искусственного интеллекта", - сказал артист в интервью сайту aif.ru. Shaman добавил, что он рад и горд, что у России получилось возродить и провести такого уровня международный музыкальный конкурс. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко выступил в качестве члена жюри конкурса от РФ. Финальное шоу "Интервидения" прошло на концертной площадке Live Арена 20 сентября. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. РИА Новости выступило информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250921/rossiya-2043412945.html
https://ria.ru/20250921/lavrov-2043322933.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043299103_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_28c97ab82420b84e62c5e4bca8732abb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, shaman (ярослав дронов) , владимир путин, игорь матвиенко, интервидение – 2025
Культура, Россия, Москва, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин, Игорь Матвиенко, Интервидение – 2025
Shaman высказался об организации "Интервидения"

Shaman: Россия задала высокую планку в зрелищности шоу «Интервидения»

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯрослав Дронов выступает на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве
Ярослав Дронов выступает на международном музыкальном конкурсе Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Ярослав Дронов выступает на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) отметил грандиозность и красоту прошедшего 20 сентября музыкального конкурса "Интервидение" и подчеркнул, что Россия задала высокую планку, сделав такое шоу.
"Каким грандиозным и красивым получилось "Интервидение-2025"! Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, а также искусственного интеллекта", - сказал артист в интервью сайту aif.ru.
Ярослав Дронов выступает на международном музыкальном конкурсе Интервидение в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Фадеев назвал решение Shaman отказаться от борьбы за победу неожиданностью
21 сентября, 23:55
Shaman добавил, что он рад и горд, что у России получилось возродить и провести такого уровня международный музыкальный конкурс.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко выступил в качестве члена жюри конкурса от РФ.
Финальное шоу "Интервидения" прошло на концертной площадке Live Арена 20 сентября. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно.
РИА Новости выступило информационным партнером конкурса "Интервидение".
Участники международного музыкального конкурса Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Лавров сообщил о провалившихся попытках сорвать "Интервидение"
21 сентября, 12:27
 
КультураРоссияМоскваSHAMAN (Ярослав Дронов)Владимир Путин — президент РоссииИгорь МатвиенкоИнтервидение – 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала