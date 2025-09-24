https://ria.ru/20250924/shakhty-2044081762.html

В Ростовской области вспыхнул пожар на складе

В Ростовской области вспыхнул пожар на складе

В Ростовской области вспыхнул пожар на складе

24.09.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Складское помещение загорелось в городе Шахты Ростовской области на 800 "квадратах", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 15.23 поступило сообщение о загорании складского помещения... в городе Шахты", - сказал он. По оперативным данным, площадь пожара - 800 квадратных метров. Источник уточнил агентству, что горит склад компании "Авангард", производящей нетканные текстильные материалы. В тушении задействованы 57 человек, 19 единиц техники.

