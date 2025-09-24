Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области вспыхнул пожар на складе - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/shakhty-2044081762.html
В Ростовской области вспыхнул пожар на складе
В Ростовской области вспыхнул пожар на складе - РИА Новости, 24.09.2025
В Ростовской области вспыхнул пожар на складе
Складское помещение загорелось в городе Шахты Ростовской области на 800 "квадратах", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T16:54:00+03:00
2025-09-24T16:54:00+03:00
происшествия
шахты
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044080644_0:478:720:883_1920x0_80_0_0_fc8c7a74ea3d8731cf9c495e88f1554b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Складское помещение загорелось в городе Шахты Ростовской области на 800 "квадратах", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 15.23 поступило сообщение о загорании складского помещения... в городе Шахты", - сказал он. По оперативным данным, площадь пожара - 800 квадратных метров. Источник уточнил агентству, что горит склад компании "Авангард", производящей нетканные текстильные материалы. В тушении задействованы 57 человек, 19 единиц техники.
https://ria.ru/20250924/pozhar-2043920712.html
шахты
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044080644_0:410:720:950_1920x0_80_0_0_e0e3258ab7343cc3eb9ca79a998ddbc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шахты, ростовская область, россия
Происшествия, Шахты, Ростовская область, Россия
В Ростовской области вспыхнул пожар на складе

В Шахтах в Ростовской области вспыхнул пожар на складе

© Фото : соцсетиПожар на складе текстильной компании в Шахтах
Пожар на складе текстильной компании в Шахтах - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : соцсети
Пожар на складе текстильной компании в Шахтах
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Складское помещение загорелось в городе Шахты Ростовской области на 800 "квадратах", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 15.23 поступило сообщение о загорании складского помещения... в городе Шахты", - сказал он.
По оперативным данным, площадь пожара - 800 квадратных метров.
Источник уточнил агентству, что горит склад компании "Авангард", производящей нетканные текстильные материалы.
В тушении задействованы 57 человек, 19 единиц техники.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Самаре при пожаре в пятиэтажке погиб человек
Вчера, 09:49
 
ПроисшествияШахтыРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала