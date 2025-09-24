https://ria.ru/20250924/shakhty-2044081762.html
В Ростовской области вспыхнул пожар на складе
В Ростовской области вспыхнул пожар на складе - РИА Новости, 24.09.2025
В Ростовской области вспыхнул пожар на складе
Складское помещение загорелось в городе Шахты Ростовской области на 800 "квадратах", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T16:54:00+03:00
2025-09-24T16:54:00+03:00
2025-09-24T16:54:00+03:00
происшествия
шахты
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044080644_0:478:720:883_1920x0_80_0_0_fc8c7a74ea3d8731cf9c495e88f1554b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Складское помещение загорелось в городе Шахты Ростовской области на 800 "квадратах", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 15.23 поступило сообщение о загорании складского помещения... в городе Шахты", - сказал он. По оперативным данным, площадь пожара - 800 квадратных метров. Источник уточнил агентству, что горит склад компании "Авангард", производящей нетканные текстильные материалы. В тушении задействованы 57 человек, 19 единиц техники.
https://ria.ru/20250924/pozhar-2043920712.html
шахты
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044080644_0:410:720:950_1920x0_80_0_0_e0e3258ab7343cc3eb9ca79a998ddbc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шахты, ростовская область, россия
Происшествия, Шахты, Ростовская область, Россия
В Ростовской области вспыхнул пожар на складе
В Шахтах в Ростовской области вспыхнул пожар на складе
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Складское помещение загорелось в городе Шахты Ростовской области на 800 "квадратах", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 15.23 поступило сообщение о загорании складского помещения... в городе Шахты", - сказал он.
По оперативным данным, площадь пожара - 800 квадратных метров.
Источник уточнил агентству, что горит склад компании "Авангард", производящей нетканные текстильные материалы.
В тушении задействованы 57 человек, 19 единиц техники.