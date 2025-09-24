https://ria.ru/20250924/serbiya-2044153488.html

НАТО подорвала принцип территориальной целостности в 1999-м, заявил Вучич

2025-09-24T22:30:00+03:00

в мире

сербия

черногория

косово

александр вучич

нато

оон

ООН, 24 сен – РИА Новости. Агрессия НАТО против Союзной республики Югославия (в составе Сербии и Черногории) 1999 года подорвала принцип территориальной целостности государств, последствия чего сказываются сейчас, заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая на Генеральной ассамблее ООН в среду. "Если принцип территориальной целостности будет применяться избирательно, это значит, что он вообще не реализуется. Подрыв этого принципа не создает исключений, но как было в случае Сербии, создает опасные прецеденты. Сербия хорошо знает цену, которую заплатили мультилатерализм и международное право, 26 лет назад наша страна стала жертвой агрессии со стороны НАТО. Это открыло ящик Пандоры, было нарушением постулатов международного права, принцип территориальной целостности был поставлен под вопрос. Последствия таких действий со стороны тех, кто считает себя неприкасаемыми, имеют место и сегодня", - сказал сербский лидер и подчеркнул, что официальный Белград твердо привержен принципам международного права и "они должны соблюдаться без исключения". "Косово и Метохия – неотъемлемая часть Сербии", - подчеркнул Вучич и рассказал, с какой дискриминацией со стороны косовоалбанских властей в Приштине, давлением и трудностями сталкиваются сейчас сербы в Косово и Метохии. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти Югославии якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

