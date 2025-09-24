Рейтинг@Mail.ru
НАТО подорвала принцип территориальной целостности в 1999-м, заявил Вучич - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/serbiya-2044153488.html
НАТО подорвала принцип территориальной целостности в 1999-м, заявил Вучич
НАТО подорвала принцип территориальной целостности в 1999-м, заявил Вучич - РИА Новости, 24.09.2025
НАТО подорвала принцип территориальной целостности в 1999-м, заявил Вучич
Агрессия НАТО против Союзной республики Югославия (в составе Сербии и Черногории) 1999 года подорвала принцип территориальной целостности государств,... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T22:30:00+03:00
2025-09-24T22:30:00+03:00
в мире
сербия
черногория
косово
александр вучич
нато
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897885669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b09a08482863062def5a588794138e8f.jpg
ООН, 24 сен – РИА Новости. Агрессия НАТО против Союзной республики Югославия (в составе Сербии и Черногории) 1999 года подорвала принцип территориальной целостности государств, последствия чего сказываются сейчас, заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая на Генеральной ассамблее ООН в среду. "Если принцип территориальной целостности будет применяться избирательно, это значит, что он вообще не реализуется. Подрыв этого принципа не создает исключений, но как было в случае Сербии, создает опасные прецеденты. Сербия хорошо знает цену, которую заплатили мультилатерализм и международное право, 26 лет назад наша страна стала жертвой агрессии со стороны НАТО. Это открыло ящик Пандоры, было нарушением постулатов международного права, принцип территориальной целостности был поставлен под вопрос. Последствия таких действий со стороны тех, кто считает себя неприкасаемыми, имеют место и сегодня", - сказал сербский лидер и подчеркнул, что официальный Белград твердо привержен принципам международного права и "они должны соблюдаться без исключения". "Косово и Метохия – неотъемлемая часть Сербии", - подчеркнул Вучич и рассказал, с какой дискриминацией со стороны косовоалбанских властей в Приштине, давлением и трудностями сталкиваются сейчас сербы в Косово и Метохии. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти Югославии якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20250913/protesty-2041586490.html
https://ria.ru/20250916/maydan-2042180272.html
сербия
черногория
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897885669_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_588cb1ca415d0ac607ca30bb18498a0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, черногория, косово, александр вучич, нато, оон
В мире, Сербия, Черногория, Косово, Александр Вучич, НАТО, ООН
НАТО подорвала принцип территориальной целостности в 1999-м, заявил Вучич

Вучич: последствия агрессии НАТО в 1999-м против Югославии сказываются сейчас

© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич выступет на Генеральной Ассамблее ООН
Президент Сербии Александр Вучич выступет на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич выступет на Генеральной Ассамблее ООН
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 сен – РИА Новости. Агрессия НАТО против Союзной республики Югославия (в составе Сербии и Черногории) 1999 года подорвала принцип территориальной целостности государств, последствия чего сказываются сейчас, заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая на Генеральной ассамблее ООН в среду.
"Если принцип территориальной целостности будет применяться избирательно, это значит, что он вообще не реализуется. Подрыв этого принципа не создает исключений, но как было в случае Сербии, создает опасные прецеденты. Сербия хорошо знает цену, которую заплатили мультилатерализм и международное право, 26 лет назад наша страна стала жертвой агрессии со стороны НАТО. Это открыло ящик Пандоры, было нарушением постулатов международного права, принцип территориальной целостности был поставлен под вопрос. Последствия таких действий со стороны тех, кто считает себя неприкасаемыми, имеют место и сегодня", - сказал сербский лидер и подчеркнул, что официальный Белград твердо привержен принципам международного права и "они должны соблюдаться без исключения".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Вучич рассказал, сколько денег вложено извне в протесты в Сербии
13 сентября, 01:41
"Косово и Метохия – неотъемлемая часть Сербии", - подчеркнул Вучич и рассказал, с какой дискриминацией со стороны косовоалбанских властей в Приштине, давлением и трудностями сталкиваются сейчас сербы в Косово и Метохии.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти Югославии якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Вучич поблагодарил российскую разведку за предупреждение о майдане в Сербии
16 сентября, 11:14
 
В миреСербияЧерногорияКосовоАлександр ВучичНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала