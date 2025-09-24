https://ria.ru/20250924/serbiya-2044142804.html
Вучич надеется на расширение сотрудничества Сербии и России
Вучич надеется на расширение сотрудничества Сербии и России - РИА Новости, 24.09.2025
Вучич надеется на расширение сотрудничества Сербии и России
Сербия и Россия сотрудничают на "очень высоком уровне", Белград надеется на расширение этого сотрудничества "во всех областях", сообщил президент страны...
ООН, 24 сен – РИА Новости. Сербия и Россия сотрудничают на "очень высоком уровне", Белград надеется на расширение этого сотрудничества "во всех областях", сообщил президент страны Александр Вучич. "У нас есть сотрудничество на очень высоком уровне. Надеюсь, что у нас будут возможности увеличить это сотрудничество во всех областях", - сказал Вучич журналистам на полях ГА ООН. Президент Сербии общался с журналистами на русском языке.
Вучич надеется на расширение сотрудничества Сербии и России
