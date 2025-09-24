Рейтинг@Mail.ru
Вучич надеется на расширение сотрудничества Сербии и России - РИА Новости, 24.09.2025
20:43 24.09.2025 (обновлено: 20:55 24.09.2025)
Вучич надеется на расширение сотрудничества Сербии и России
Вучич надеется на расширение сотрудничества Сербии и России - РИА Новости, 24.09.2025
Вучич надеется на расширение сотрудничества Сербии и России
Сербия и Россия сотрудничают на "очень высоком уровне", Белград надеется на расширение этого сотрудничества "во всех областях", сообщил президент страны... РИА Новости, 24.09.2025
в мире
сербия
россия
белград (город)
александр вучич
оон
ООН, 24 сен – РИА Новости. Сербия и Россия сотрудничают на "очень высоком уровне", Белград надеется на расширение этого сотрудничества "во всех областях", сообщил президент страны Александр Вучич. "У нас есть сотрудничество на очень высоком уровне. Надеюсь, что у нас будут возможности увеличить это сотрудничество во всех областях", - сказал Вучич журналистам на полях ГА ООН. Президент Сербии общался с журналистами на русском языке.
сербия
россия
белград (город)
в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич, оон
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вучич, ООН
Вучич надеется на расширение сотрудничества Сербии и России

Вучич заявил, что Сербия и Россия сотрудничают на очень высоком уровне

© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Президент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
ООН, 24 сен – РИА Новости. Сербия и Россия сотрудничают на "очень высоком уровне", Белград надеется на расширение этого сотрудничества "во всех областях", сообщил президент страны Александр Вучич.
"У нас есть сотрудничество на очень высоком уровне. Надеюсь, что у нас будут возможности увеличить это сотрудничество во всех областях", - сказал Вучич журналистам на полях ГА ООН.
Президент Сербии общался с журналистами на русском языке.
Президент Сербии не предал Россию — это на Новый год
17 июня, 08:00
 
В миреСербияРоссияБелград (город)Александр ВучичООН
 
 
