СМИ: ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций ректора ВШЭ

СМИ: ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций ректора ВШЭ - РИА Новости, 24.09.2025

СМИ: ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций ректора ВШЭ

ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций против РФ ректора Высшей школы экономики Никиту Анисимова, сообщает портал Intelligence Online, который... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24

2025-09-24T13:56:00+03:00

2025-09-24T16:27:00+03:00

россия

никита анисимов

евросоюз

высшая школа экономики (вшэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044068946_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_f98e09810c4ba7578b6769bfc7ef5e28.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций против РФ ректора Высшей школы экономики Никиту Анисимова, сообщает портал Intelligence Online, который ознакомился с черновым вариантом санкционного пакета. "Никита Анисимов, ректор одного из самых престижных университетов России, включен в черный список", - пишет портал.Отмечается, что в качестве причины для включения Анисимова в список санкций ЕС выделяет "магистерскую программу, посвященную обходу международных санкций".

россия

2025

