СМИ: ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций ректора ВШЭ
СМИ: ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций ректора ВШЭ - РИА Новости, 24.09.2025
СМИ: ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций ректора ВШЭ
ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций против РФ ректора Высшей школы экономики Никиту Анисимова, сообщает портал Intelligence Online, который... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:56:00+03:00
2025-09-24T13:56:00+03:00
2025-09-24T16:27:00+03:00
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций против РФ ректора Высшей школы экономики Никиту Анисимова, сообщает портал Intelligence Online, который ознакомился с черновым вариантом санкционного пакета. "Никита Анисимов, ректор одного из самых престижных университетов России, включен в черный список", - пишет портал.Отмечается, что в качестве причины для включения Анисимова в список санкций ЕС выделяет "магистерскую программу, посвященную обходу международных санкций".
россия
