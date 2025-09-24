Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций ректора ВШЭ - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 24.09.2025 (обновлено: 16:27 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/santsii-2044007234.html
СМИ: ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций ректора ВШЭ
СМИ: ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций ректора ВШЭ - РИА Новости, 24.09.2025
СМИ: ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций ректора ВШЭ
ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций против РФ ректора Высшей школы экономики Никиту Анисимова, сообщает портал Intelligence Online, который... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:56:00+03:00
2025-09-24T16:27:00+03:00
россия
никита анисимов
евросоюз
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044068946_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_f98e09810c4ba7578b6769bfc7ef5e28.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций против РФ ректора Высшей школы экономики Никиту Анисимова, сообщает портал Intelligence Online, который ознакомился с черновым вариантом санкционного пакета. "Никита Анисимов, ректор одного из самых престижных университетов России, включен в черный список", - пишет портал.Отмечается, что в качестве причины для включения Анисимова в список санкций ЕС выделяет "магистерскую программу, посвященную обходу международных санкций".
https://ria.ru/20250924/reparatsii-2043821089.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044068946_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d4871798852e8d4b7e9b3cf72985cdbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, никита анисимов, евросоюз, высшая школа экономики (вшэ)
Россия, Никита Анисимов, Евросоюз, Высшая школа экономики (ВШЭ)
СМИ: ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций ректора ВШЭ

Intelligence Online: ЕС может ввести санкции против ректора ВШЭ Анисимова

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРектор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никита Анисимов
Ректор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Никита Анисимов - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никита Анисимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЕС может включить в списки 19-го пакета санкций против РФ ректора Высшей школы экономики Никиту Анисимова, сообщает портал Intelligence Online, который ознакомился с черновым вариантом санкционного пакета.
"Никита Анисимов, ректор одного из самых престижных университетов России, включен в черный список", - пишет портал.
Отмечается, что в качестве причины для включения Анисимова в список санкций ЕС выделяет "магистерскую программу, посвященную обходу международных санкций".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Начало хаоса". ЕС сделал неуклюжий реверанс в сторону России
Вчера, 08:00
 
РоссияНикита АнисимовЕвросоюзВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала