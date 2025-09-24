Рейтинг@Mail.ru
Россия адаптировалась к санкциям ЕС, заявил глава МИД Словакии - РИА Новости, 24.09.2025
20:21 24.09.2025 (обновлено: 20:23 24.09.2025)
Россия адаптировалась к санкциям ЕС, заявил глава МИД Словакии
Россия адаптировалась к санкциям ЕС, заявил глава МИД Словакии - РИА Новости, 24.09.2025
Россия адаптировалась к санкциям ЕС, заявил глава МИД Словакии
Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на Генассамблее ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что Россия адаптировалась к санкциям ЕС
россия
словакия
евросоюз
в мире
китай
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на Генассамблее ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что Россия адаптировалась к санкциям ЕС, а для европейской экономики последствия ограничений очень сильны."Девятнадцать пакетов санкций ЕС против России ничего не изменили в ее поведении. Они (РФ - ред.) больше сотрудничают с Китаем и другими странами Глобального Юга. Они, вероятно, лучше адаптировались к этой ситуации, чем ЕС. Но реальность воздействия этих санкций на экономику стран ЕС очень сильна", - сказал Бланар.
россия, словакия, евросоюз, в мире, китай, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
Россия, Словакия, Евросоюз, В мире, Китай, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Россия адаптировалась к санкциям ЕС, заявил глава МИД Словакии

Бланар: Россия лучше адаптировалась к санкциям, чем страны Евросоюза

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : МИД России
Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на Генассамблее ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что Россия адаптировалась к санкциям ЕС, а для европейской экономики последствия ограничений очень сильны.
"Девятнадцать пакетов санкций ЕС против России ничего не изменили в ее поведении. Они (РФ - ред.) больше сотрудничают с Китаем и другими странами Глобального Юга. Они, вероятно, лучше адаптировались к этой ситуации, чем ЕС. Но реальность воздействия этих санкций на экономику стран ЕС очень сильна", - сказал Бланар.
