Россия адаптировалась к санкциям ЕС, заявил глава МИД Словакии

Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на Генассамблее ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что Россия адаптировалась к санкциям ЕС
2025-09-24
2025-09-24T20:21:00+03:00
2025-09-24T20:23:00+03:00
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на Генассамблее ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что Россия адаптировалась к санкциям ЕС, а для европейской экономики последствия ограничений очень сильны."Девятнадцать пакетов санкций ЕС против России ничего не изменили в ее поведении. Они (РФ - ред.) больше сотрудничают с Китаем и другими странами Глобального Юга. Они, вероятно, лучше адаптировались к этой ситуации, чем ЕС. Но реальность воздействия этих санкций на экономику стран ЕС очень сильна", - сказал Бланар.
