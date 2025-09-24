Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 обсудили дополнительные санкции против России - РИА Новости, 24.09.2025
02:21 24.09.2025
Страны G7 обсудили дополнительные санкции против России
Страны "Большой семерки" (G7) на полях Генассамблеи ООН обсудили введение дополнительных экономических санкций против РФ, включая меры против третьих стран,... РИА Новости, 24.09.2025
ООН, 24 сен - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) на полях Генассамблеи ООН обсудили введение дополнительных экономических санкций против РФ, включая меры против третьих стран, говорится в их совместном коммюнике. "Мы обсудили введение дополнительных экономических санкций против России, включая принятие мер против третьих стран, содействующих ей. Мы приветствуем продолжающиеся переговоры министров финансов стран "Большой семёрки" о дальнейшем использовании российских суверенных активов для поддержки Украины", - говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством Канады.
© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) на полях Генассамблеи ООН обсудили введение дополнительных экономических санкций против РФ, включая меры против третьих стран, говорится в их совместном коммюнике.
"Мы обсудили введение дополнительных экономических санкций против России, включая принятие мер против третьих стран, содействующих ей. Мы приветствуем продолжающиеся переговоры министров финансов стран "Большой семёрки" о дальнейшем использовании российских суверенных активов для поддержки Украины", - говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством Канады.
