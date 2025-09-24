https://ria.ru/20250924/sanktsii-2043881922.html
Страны G7 обсудили дополнительные санкции против России
ООН, 24 сен - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) на полях Генассамблеи ООН обсудили введение дополнительных экономических санкций против РФ, включая меры против третьих стран, говорится в их совместном коммюнике. "Мы обсудили введение дополнительных экономических санкций против России, включая принятие мер против третьих стран, содействующих ей. Мы приветствуем продолжающиеся переговоры министров финансов стран "Большой семёрки" о дальнейшем использовании российских суверенных активов для поддержки Украины", - говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством Канады.
