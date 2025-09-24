https://ria.ru/20250924/sanktsii-2043881922.html

Страны G7 обсудили дополнительные санкции против России

Страны G7 обсудили дополнительные санкции против России - РИА Новости, 24.09.2025

Страны G7 обсудили дополнительные санкции против России

Страны "Большой семерки" (G7) на полях Генассамблеи ООН обсудили введение дополнительных экономических санкций против РФ, включая меры против третьих стран,... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T02:21:00+03:00

2025-09-24T02:21:00+03:00

2025-09-24T02:21:00+03:00

в мире

россия

канада

g7

генеральная ассамблея оон

оон

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_219:795:2447:2048_1920x0_80_0_0_66e0b87599c1de327f07171d3223237e.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) на полях Генассамблеи ООН обсудили введение дополнительных экономических санкций против РФ, включая меры против третьих стран, говорится в их совместном коммюнике. "Мы обсудили введение дополнительных экономических санкций против России, включая принятие мер против третьих стран, содействующих ей. Мы приветствуем продолжающиеся переговоры министров финансов стран "Большой семёрки" о дальнейшем использовании российских суверенных активов для поддержки Украины", - говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством Канады.

https://ria.ru/20250922/sanktsii-2043455906.html

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, канада, g7, генеральная ассамблея оон, оон, санкции в отношении россии