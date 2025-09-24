https://ria.ru/20250924/sandu--2043993428.html

Песков отметил линию Санду на полное абстрагирование от России

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил линию президента Майи Санду на полное абстрагирование от России. "Безусловно, в Молдавии есть какая-то часть населения, которая является сторонником евроинтеграции. Есть также немалая часть населения, которая является сторонником выстраивания дружеских и взаимовыгодных отношений во всех направлениях, в том числе и с нашей страной, и часть населения, которая категорически не приемлет ту линию, которую избрало руководство Санду на полное абстрагирование от России и на обвинение России во всем и вся", - сказал Песков журналистам.

