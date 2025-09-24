https://ria.ru/20250924/samolet-2044042492.html

Испанский самолет столкнулся со сбоем GPS над Калининградом, сообщили СМИ

Испанский самолет столкнулся со сбоем GPS над Калининградом, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2025

Испанский самолет столкнулся со сбоем GPS над Калининградом, сообщили СМИ

Военный самолёт ВВС Испании, на борту которого находилась министр обороны страны Маргарита Роблес, столкнулся со сбоем в системе GPS при пролёте над российской... РИА Новости, 24.09.2025

МАДРИД, 24 сен - РИА Новости. Военный самолёт ВВС Испании, на борту которого находилась министр обороны страны Маргарита Роблес, столкнулся со сбоем в системе GPS при пролёте над российской Калининградской областью, сообщил во вторник телеканал Antena 3. Ранее ряд немецких СМИ и отдельные политики бездоказательно обвиняли Россию в причастности к глушению сигналов GPS в регионе Балтийского моря. Правительство Германии не смогло предоставить доказательств якобы причастности России к сбоям сигнала GPS в регионе Балтийского моря. "Самолёт A330 Воздушно-космических сил Испании, направлявшийся в среду на авиабазу Шяуляй (Литва) с Роблес на борту, подвергся попытке помех в системе GPS. Попытка саботажа произошла во время пролёта над российским Калининградом", - передает телеканал. По его данным, причиной стали попытки помех навигационному сигналу, однако полёт прошёл без последствий, так как борт был подключён к военному спутнику. Вместе с Роблес на борту находились родственники испанских военных, служащих в Литве, а также журналисты. Министр прибыла на авиабазу в Шяуляе, где размещены восемь истребителей Eurofighter и 150 военнослужащих ВВС Испании, участвующих в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии. Ранее представитель ЕК Анна-Каиса Итконен сообщила, что у самолета, на котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. Сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.

