Испанский самолет столкнулся со сбоем GPS над Калининградом, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2025
15:25 24.09.2025
Испанский самолет столкнулся со сбоем GPS над Калининградом, сообщили СМИ
в мире
испания
россия
балтийское море
маргарита роблес
еврокомиссия
нато
gps
МАДРИД, 24 сен - РИА Новости. Военный самолёт ВВС Испании, на борту которого находилась министр обороны страны Маргарита Роблес, столкнулся со сбоем в системе GPS при пролёте над российской Калининградской областью, сообщил во вторник телеканал Antena 3. Ранее ряд немецких СМИ и отдельные политики бездоказательно обвиняли Россию в причастности к глушению сигналов GPS в регионе Балтийского моря. Правительство Германии не смогло предоставить доказательств якобы причастности России к сбоям сигнала GPS в регионе Балтийского моря. "Самолёт A330 Воздушно-космических сил Испании, направлявшийся в среду на авиабазу Шяуляй (Литва) с Роблес на борту, подвергся попытке помех в системе GPS. Попытка саботажа произошла во время пролёта над российским Калининградом", - передает телеканал. По его данным, причиной стали попытки помех навигационному сигналу, однако полёт прошёл без последствий, так как борт был подключён к военному спутнику. Вместе с Роблес на борту находились родственники испанских военных, служащих в Литве, а также журналисты. Министр прибыла на авиабазу в Шяуляе, где размещены восемь истребителей Eurofighter и 150 военнослужащих ВВС Испании, участвующих в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии. Ранее представитель ЕК Анна-Каиса Итконен сообщила, что у самолета, на котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. Сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.
испания
россия
балтийское море
Испанский самолет столкнулся со сбоем GPS над Калининградом, сообщили СМИ

© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Airbus A330
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет Airbus A330. Архивное фото
МАДРИД, 24 сен - РИА Новости. Военный самолёт ВВС Испании, на борту которого находилась министр обороны страны Маргарита Роблес, столкнулся со сбоем в системе GPS при пролёте над российской Калининградской областью, сообщил во вторник телеканал Antena 3.
Ранее ряд немецких СМИ и отдельные политики бездоказательно обвиняли Россию в причастности к глушению сигналов GPS в регионе Балтийского моря. Правительство Германии не смогло предоставить доказательств якобы причастности России к сбоям сигнала GPS в регионе Балтийского моря.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Захарова прокомментировала "сбой GPS" на борту самолета фон дер Ляйен
4 сентября, 05:25
"Самолёт A330 Воздушно-космических сил Испании, направлявшийся в среду на авиабазу Шяуляй (Литва) с Роблес на борту, подвергся попытке помех в системе GPS. Попытка саботажа произошла во время пролёта над российским Калининградом", - передает телеканал.
По его данным, причиной стали попытки помех навигационному сигналу, однако полёт прошёл без последствий, так как борт был подключён к военному спутнику. Вместе с Роблес на борту находились родственники испанских военных, служащих в Литве, а также журналисты.
Министр прибыла на авиабазу в Шяуляе, где размещены восемь истребителей Eurofighter и 150 военнослужащих ВВС Испании, участвующих в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии.
Ранее представитель ЕК Анна-Каиса Итконен сообщила, что у самолета, на котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту.
Сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
BZ: Германия не смогла доказать причастность России к сбоям GPS на Балтике
19 сентября, 22:51
 
В миреИспанияРоссияБалтийское мореМаргарита РоблесЕврокомиссияНАТОGPS
 
 
Заголовок открываемого материала