Эксперт оценил объем теневого рынка азартных игр в России

Объем теневого рынка букмекерских контор и азартных игр в России, по разным оценкам, составляет до 5 триллионов рублей - речь идет о сотнях мелких и средних... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Объем теневого рынка букмекерских контор и азартных игр в России, по разным оценкам, составляет до 5 триллионов рублей - речь идет о сотнях мелких и средних компаний, которые работают в "серой" зоне, и новое налогообложение этой сферы поможет вывести их из тени, оценили для РИА Новости опрошенные эксперты. Ранее в среду Минфин опубликовал предложение об изменении налогообложения: с 1 января предлагается ввести налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор, а также ввести налог на прибыль букмекерских контор в размере 25%. Ведомство отметило, что такие меры обеспечат прозрачность игорного бизнеса, у которого традиционно высокие обороты и низкая налоговая отдача. "Объем рынка азартных игр в России, как мне видится, можно оценить в 8-10 триллионов рублей, из них половина находится в "серой" зоне. При этом подпольные букмекерские конторы могут находиться в самых неприметных местах, например, в зданиях торговых центров", - полагает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Эксперт подчеркивает, что доходы тех, кто работает в серой зоне, могут уходить и на преступные цели, поэтому в этой сфере важно наводить максимально жесткий порядок. Оценки объемов теневого рынка доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Мягковой тоже внушительные, но чуть более скромные. "По экспертным оценкам, общий объем российского рынка букмекерских контор и азартных игр может достичь более чем 7 триллионов рублей, включая как легальный, так и теневой сегменты. Таким образом, объем "серого" рынка составит порядка 2–2,2 триллиона рублей, а "белого" - 5–5,2 триллиона рублей", - отмечает эксперт. В численном выражении рынок сильно фрагментирован - помимо крупных легальных игроков существуют десятки-сотни мелких и средних операторов, многие из которых работают в "серой" зоне. В "белой" зоне работает примерно 45% организаций, а в "серой" – 55%. Хотя по выручке доля легальных крупных операторов выше, в численном составе организаций преобладают серые структуры, подчеркивает Мягкова. Выход из тени "Предложенные Минфином изменения в налогообложении букмекерских контор действительно могут стать эффективным инструментом вывода этого бизнеса из тени и повышения его прозрачности", - добавляет эксперт. Во-первых, налог с оборота в 5% уменьшает привлекательность ухода в "серую" зону, так как даже при занижении прибыли у оператора будут обязательные платежи с объёма ставок, что делает нелегальные схемы менее выгодными и увеличивает поток доходов в бюджет от легальных операторов, указывает Мягкова. Во-вторых, 25% налога на прибыль заставит организации вести честный учёт доходов и расходов. Когда налогообложение ориентировано на реальную прибыль, у государства появляется экономический интерес к контролю финансовой отчётности и борьбе с фиктивным занижением выручки, считает она. В-третьих, сочетание обоих налогов создаёт стимулы для перехода игроков к лицензированным операторам: легальные конторы смогут предложить более безопасные сервисы, осуществлять прозрачные выплаты и защиту прав потребителей, заключает Мягкова.

