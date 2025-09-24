Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил объем теневого рынка азартных игр в России - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/rynok-2044016427.html
Эксперт оценил объем теневого рынка азартных игр в России
Эксперт оценил объем теневого рынка азартных игр в России - РИА Новости, 24.09.2025
Эксперт оценил объем теневого рынка азартных игр в России
Объем теневого рынка букмекерских контор и азартных игр в России, по разным оценкам, составляет до 5 триллионов рублей - речь идет о сотнях мелких и средних... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:21:00+03:00
2025-09-24T14:21:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114569/02/1145690228_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dfebde76b92330678289b5aa309b54f7.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Объем теневого рынка букмекерских контор и азартных игр в России, по разным оценкам, составляет до 5 триллионов рублей - речь идет о сотнях мелких и средних компаний, которые работают в "серой" зоне, и новое налогообложение этой сферы поможет вывести их из тени, оценили для РИА Новости опрошенные эксперты. Ранее в среду Минфин опубликовал предложение об изменении налогообложения: с 1 января предлагается ввести налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор, а также ввести налог на прибыль букмекерских контор в размере 25%. Ведомство отметило, что такие меры обеспечат прозрачность игорного бизнеса, у которого традиционно высокие обороты и низкая налоговая отдача. "Объем рынка азартных игр в России, как мне видится, можно оценить в 8-10 триллионов рублей, из них половина находится в "серой" зоне. При этом подпольные букмекерские конторы могут находиться в самых неприметных местах, например, в зданиях торговых центров", - полагает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Эксперт подчеркивает, что доходы тех, кто работает в серой зоне, могут уходить и на преступные цели, поэтому в этой сфере важно наводить максимально жесткий порядок. Оценки объемов теневого рынка доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Мягковой тоже внушительные, но чуть более скромные. "По экспертным оценкам, общий объем российского рынка букмекерских контор и азартных игр может достичь более чем 7 триллионов рублей, включая как легальный, так и теневой сегменты. Таким образом, объем "серого" рынка составит порядка 2–2,2 триллиона рублей, а "белого" - 5–5,2 триллиона рублей", - отмечает эксперт. В численном выражении рынок сильно фрагментирован - помимо крупных легальных игроков существуют десятки-сотни мелких и средних операторов, многие из которых работают в "серой" зоне. В "белой" зоне работает примерно 45% организаций, а в "серой" – 55%. Хотя по выручке доля легальных крупных операторов выше, в численном составе организаций преобладают серые структуры, подчеркивает Мягкова. Выход из тени "Предложенные Минфином изменения в налогообложении букмекерских контор действительно могут стать эффективным инструментом вывода этого бизнеса из тени и повышения его прозрачности", - добавляет эксперт. Во-первых, налог с оборота в 5% уменьшает привлекательность ухода в "серую" зону, так как даже при занижении прибыли у оператора будут обязательные платежи с объёма ставок, что делает нелегальные схемы менее выгодными и увеличивает поток доходов в бюджет от легальных операторов, указывает Мягкова. Во-вторых, 25% налога на прибыль заставит организации вести честный учёт доходов и расходов. Когда налогообложение ориентировано на реальную прибыль, у государства появляется экономический интерес к контролю финансовой отчётности и борьбе с фиктивным занижением выручки, считает она. В-третьих, сочетание обоих налогов создаёт стимулы для перехода игроков к лицензированным операторам: легальные конторы смогут предложить более безопасные сервисы, осуществлять прозрачные выплаты и защиту прав потребителей, заключает Мягкова.
https://ria.ru/20250225/sychev-2001346778.html
https://ria.ru/20250924/bukmekery-2043912121.html
https://ria.ru/20250428/pravitelstvo-2013894484.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114569/02/1145690228_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fb7ca94d94861b9d8cb0498868ca7d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), РЭУ имени Г. В. Плеханова
Эксперт оценил объем теневого рынка азартных игр в России

Хазанов оценил объем теневого рынка букмекеров и азартных игр в РФ в 5 трлн руб

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБукмекерский клуб
Букмекерский клуб - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Букмекерский клуб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Объем теневого рынка букмекерских контор и азартных игр в России, по разным оценкам, составляет до 5 триллионов рублей - речь идет о сотнях мелких и средних компаний, которые работают в "серой" зоне, и новое налогообложение этой сферы поможет вывести их из тени, оценили для РИА Новости опрошенные эксперты.
Ранее в среду Минфин опубликовал предложение об изменении налогообложения: с 1 января предлагается ввести налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор, а также ввести налог на прибыль букмекерских контор в размере 25%. Ведомство отметило, что такие меры обеспечат прозрачность игорного бизнеса, у которого традиционно высокие обороты и низкая налоговая отдача.
Член правления и коммерческий директор Единого ЦУПИС Артем Сычев - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Артем Сычев: букмекерские отчисления стали опорой российского спорта
25 февраля, 16:04
"Объем рынка азартных игр в России, как мне видится, можно оценить в 8-10 триллионов рублей, из них половина находится в "серой" зоне. При этом подпольные букмекерские конторы могут находиться в самых неприметных местах, например, в зданиях торговых центров", - полагает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Эксперт подчеркивает, что доходы тех, кто работает в серой зоне, могут уходить и на преступные цели, поэтому в этой сфере важно наводить максимально жесткий порядок.
Оценки объемов теневого рынка доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Мягковой тоже внушительные, но чуть более скромные.
"По экспертным оценкам, общий объем российского рынка букмекерских контор и азартных игр может достичь более чем 7 триллионов рублей, включая как легальный, так и теневой сегменты. Таким образом, объем "серого" рынка составит порядка 2–2,2 триллиона рублей, а "белого" - 5–5,2 триллиона рублей", - отмечает эксперт.
В численном выражении рынок сильно фрагментирован - помимо крупных легальных игроков существуют десятки-сотни мелких и средних операторов, многие из которых работают в "серой" зоне. В "белой" зоне работает примерно 45% организаций, а в "серой" – 55%. Хотя по выручке доля легальных крупных операторов выше, в численном составе организаций преобладают серые структуры, подчеркивает Мягкова.
Прохожие у здания Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Минфин предложил пересмотреть налогообложение букмекеров с 2026 года
Вчера, 09:08

Выход из тени

"Предложенные Минфином изменения в налогообложении букмекерских контор действительно могут стать эффективным инструментом вывода этого бизнеса из тени и повышения его прозрачности", - добавляет эксперт.
Во-первых, налог с оборота в 5% уменьшает привлекательность ухода в "серую" зону, так как даже при занижении прибыли у оператора будут обязательные платежи с объёма ставок, что делает нелегальные схемы менее выгодными и увеличивает поток доходов в бюджет от легальных операторов, указывает Мягкова.
Во-вторых, 25% налога на прибыль заставит организации вести честный учёт доходов и расходов. Когда налогообложение ориентировано на реальную прибыль, у государства появляется экономический интерес к контролю финансовой отчётности и борьбе с фиктивным занижением выручки, считает она.
В-третьих, сочетание обоих налогов создаёт стимулы для перехода игроков к лицензированным операторам: легальные конторы смогут предложить более безопасные сервисы, осуществлять прозрачные выплаты и защиту прав потребителей, заключает Мягкова.
Игровые автоматы - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры
28 апреля, 17:40
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)РЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала