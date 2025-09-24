https://ria.ru/20250924/rubl-2044019002.html

Зампред ЦБ высказался о выборе россиянами платежных средств

2025-09-24T14:29:00+03:00

россия

сергей белов

центральный банк рф (цб рф)

экономика

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россияне сами будут решать, какой способ расчетов им комфортнее - наличный, безналичный или цифровым рублем; задача ЦБ – обеспечить людям возможность выбора, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Задача Банка России как раз в том, чтобы предоставить людям возможность выбирать платежные средства по своему усмотрению, будь это наличные, безналичные или цифровые деньги. Каждый будет решать сам, выбирать, что ему комфортнее", - сказал Белов. При этом он отметил, что теоретически любой новый платежный инструмент может потеснить другие, уже привычные способы оплаты. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет. На прошлой неделе Минфин РФ сообщил, что казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях. Ее получил госслужащий. Выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей.

россия

