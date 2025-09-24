Рейтинг@Mail.ru
14:29 24.09.2025
Зампред ЦБ высказался о выборе россиянами платежных средств
россия
сергей белов
центральный банк рф (цб рф)
экономика
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россияне сами будут решать, какой способ расчетов им комфортнее - наличный, безналичный или цифровым рублем; задача ЦБ – обеспечить людям возможность выбора, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Задача Банка России как раз в том, чтобы предоставить людям возможность выбирать платежные средства по своему усмотрению, будь это наличные, безналичные или цифровые деньги. Каждый будет решать сам, выбирать, что ему комфортнее", - сказал Белов. При этом он отметил, что теоретически любой новый платежный инструмент может потеснить другие, уже привычные способы оплаты. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет. На прошлой неделе Минфин РФ сообщил, что казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях. Ее получил госслужащий. Выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей.
россия, сергей белов, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Сергей Белов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россияне сами будут решать, какой способ расчетов им комфортнее - наличный, безналичный или цифровым рублем; задача ЦБ – обеспечить людям возможность выбора, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Задача Банка России как раз в том, чтобы предоставить людям возможность выбирать платежные средства по своему усмотрению, будь это наличные, безналичные или цифровые деньги. Каждый будет решать сам, выбирать, что ему комфортнее", - сказал Белов.
При этом он отметил, что теоретически любой новый платежный инструмент может потеснить другие, уже привычные способы оплаты.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет.
На прошлой неделе Минфин РФ сообщил, что казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях. Ее получил госслужащий. Выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Цифровой рубль: плюсы и минусы новой формы национальной валюты
29 июля, 17:01
 
РоссияСергей БеловЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
