Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Рубио - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 24.09.2025 (обновлено: 00:24 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/rubio-2043871901.html
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Рубио
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Рубио - РИА Новости, 24.09.2025
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Рубио
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, а не на поле боя, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T00:19:00+03:00
2025-09-24T00:24:00+03:00
в мире
украина
оон
марко рубио
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028541754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8498fe132addb294d2869b4282560c64.jpg
ООН, 24 сен – РИА Новости. Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, а не на поле боя, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Война, которая не может закончиться военным путем. Она закончится за столом переговоров", – сказал Рубио в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20250919/ukraina-2042875639.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028541754_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_85b029166a8f997a1a8affc39dc408df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, оон, марко рубио, сша
В мире, Украина, ООН, Марко Рубио, США
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Рубио

Рубио заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами, а не на поле боя

© AP Photo / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 сен – РИА Новости. Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, а не на поле боя, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Война, которая не может закончиться военным путем. Она закончится за столом переговоров", – сказал Рубио в ходе заседания СБ ООН.
Дым над Киевом. Сентябрь 2025 - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
"Полностью разрушена": в США рассказали, что произошло на Украине
19 сентября, 04:36
 
В миреУкраинаООНМарко РубиоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала