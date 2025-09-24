https://ria.ru/20250924/rubio-2043871901.html

Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Рубио

2025-09-24T00:19:00+03:00

ООН, 24 сен – РИА Новости. Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, а не на поле боя, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Война, которая не может закончиться военным путем. Она закончится за столом переговоров", – сказал Рубио в ходе заседания СБ ООН.

