00:18 24.09.2025 (обновлено: 00:23 24.09.2025)
Рубио призвал Украину предпринять усилия для урегулирования конфликта
Рубио призвал Украину предпринять усилия для урегулирования конфликта
Игорь Наймушин. Госсекретарь США Марко Рубио призвал Украину также предпринять усилия для урегулирования конфликта. РИА Новости, 24.09.2025
в мире
украина
марко рубио
оон
сша
ООН, 24 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Госсекретарь США Марко Рубио призвал Украину также предпринять усилия для урегулирования конфликта."Я настоятельно призываю Совет Безопасности, государства-члены ООН и тех, кто не участвует в этом процессе, сделать все возможное, включая Российскую Федерацию, а также Украину. Все стороны должны положить конец этой войне", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.
в мире, украина, марко рубио, оон, сша
В мире, Украина, Марко Рубио, ООН, США
ООН, 24 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Госсекретарь США Марко Рубио призвал Украину также предпринять усилия для урегулирования конфликта.
"Я настоятельно призываю Совет Безопасности, государства-члены ООН и тех, кто не участвует в этом процессе, сделать все возможное, включая Российскую Федерацию, а также Украину. Все стороны должны положить конец этой войне", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.
