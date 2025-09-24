https://ria.ru/20250924/rubio-2043871659.html
Рубио призвал Украину предпринять усилия для урегулирования конфликта
Рубио призвал Украину предпринять усилия для урегулирования конфликта - РИА Новости, 24.09.2025
Рубио призвал Украину предпринять усилия для урегулирования конфликта
Игорь Наймушин. Госсекретарь США Марко Рубио призвал Украину также предпринять усилия для урегулирования конфликта. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T00:18:00+03:00
2025-09-24T00:18:00+03:00
2025-09-24T00:23:00+03:00
в мире
украина
марко рубио
оон
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722851_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_432afb8ae5a6d5f62336d4418f6f7dca.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Госсекретарь США Марко Рубио призвал Украину также предпринять усилия для урегулирования конфликта."Я настоятельно призываю Совет Безопасности, государства-члены ООН и тех, кто не участвует в этом процессе, сделать все возможное, включая Российскую Федерацию, а также Украину. Все стороны должны положить конец этой войне", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.
https://ria.ru/20250919/ukraina-2042875639.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722851_384:0:3020:1977_1920x0_80_0_0_d51c598d0ef926128123af5299402025.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, марко рубио, оон, сша
В мире, Украина, Марко Рубио, ООН, США
Рубио призвал Украину предпринять усилия для урегулирования конфликта
Рубио призвал Украину также предпринять усилия для урегулирования конфликта