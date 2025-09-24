Рейтинг@Mail.ru
Росстат подтвердил оценку роста ВВП России на 1,1 процента во II квартале - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/rosstat-2044131278.html
Росстат подтвердил оценку роста ВВП России на 1,1 процента во II квартале
Росстат подтвердил оценку роста ВВП России на 1,1 процента во II квартале - РИА Новости, 24.09.2025
Росстат подтвердил оценку роста ВВП России на 1,1 процента во II квартале
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во втором квартале на 1,1% в годовом выражении, в I полугодии - на 1,2%, свидетельствуют данные статистического... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T19:28:00+03:00
2025-09-24T19:28:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во втором квартале на 1,1% в годовом выражении, в I полугодии - на 1,2%, свидетельствуют данные статистического ведомства. Статистическое ведомство в пятницу опубликовало первую оценку о производстве ВВП во втором квартале 2025 года. Она совпала с предварительной оценкой, которая была опубликована августе. По данным Росстата, объем ВВП России за второй квартал составил в текущих ценах 49,516 триллиона рублей. "Индекс физического объема ВВП относительно второго квартала 2024 года составил 101,1%, относительно первого квартала 2025 года - 106,5%. Индекс-дефлятор ВВП за второй квартал 2025 года по отношению ко второму кварталу 2024 года составил 103,6%", - говорится в документе. "Объем ВВП за первое полугодие 2025 года составил в текущих ценах 97 263,6 миллиарда рублей, индекс его физического объема относительно первого полугодия 2024 года составил 101,2%", - также отмечается в публикации. В комментарии Росстат указал, что на рост ВВП в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: гостиницы и рестораны (на 9,2%); обрабатывающие производства (на 3,8%); строительство (2,7%). Кроме того, на динамику ВВП во втором квартале 2025 года повлияли следующие отрасли: финансы и страхование (на 11%); информация и связь (на 3,5%); деятельность в области культуры и спорта (на 1,6%). В то же время ряд отраслей показали снижение индекса физического объема добавленной стоимости: водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов; оптовая и розничная торговля; добыча полезных ископаемых.
https://ria.ru/20250924/vvp-2044050998.html
https://ria.ru/20250924/mishustin-2044043183.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_4daf6d479d6c6d60e1bfb0656793db20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат подтвердил оценку роста ВВП России на 1,1 процента во II квартале

Росстат: ВВП России вырос во II квартале на 1,1% и на 1,2% в I полугодии

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во втором квартале на 1,1% в годовом выражении, в I полугодии - на 1,2%, свидетельствуют данные статистического ведомства.
Статистическое ведомство в пятницу опубликовало первую оценку о производстве ВВП во втором квартале 2025 года. Она совпала с предварительной оценкой, которая была опубликована августе.
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
МЭР понизило прогноз роста ВВП на 2025-2026 годы
Вчера, 15:45
По данным Росстата, объем ВВП России за второй квартал составил в текущих ценах 49,516 триллиона рублей. "Индекс физического объема ВВП относительно второго квартала 2024 года составил 101,1%, относительно первого квартала 2025 года - 106,5%. Индекс-дефлятор ВВП за второй квартал 2025 года по отношению ко второму кварталу 2024 года составил 103,6%", - говорится в документе.
"Объем ВВП за первое полугодие 2025 года составил в текущих ценах 97 263,6 миллиарда рублей, индекс его физического объема относительно первого полугодия 2024 года составил 101,2%", - также отмечается в публикации.
В комментарии Росстат указал, что на рост ВВП в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: гостиницы и рестораны (на 9,2%); обрабатывающие производства (на 3,8%); строительство (2,7%). Кроме того, на динамику ВВП во втором квартале 2025 года повлияли следующие отрасли: финансы и страхование (на 11%); информация и связь (на 3,5%); деятельность в области культуры и спорта (на 1,6%).
В то же время ряд отраслей показали снижение индекса физического объема добавленной стоимости: водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов; оптовая и розничная торговля; добыча полезных ископаемых.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Мишустин оценил рост российского ВВП
Вчера, 15:27
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала