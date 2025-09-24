Рейтинг@Mail.ru
12:02 24.09.2025
Песков заявил о готовности россиян к новым вызовам
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Нет сомнений, что подавляющее большинство россиян, которое поддерживает президента Владимира Путина, готовы в нынешних условиях к дополнительной экономической нагрузке, которая является гораздо сбалансированной и предсказуемой, чем в других странах, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В интервью радио РБК Песков назвал непреложным фактом, что подавляющее большинство населения России абсолютно консолидировано вокруг президента Путина. "Те, кто поддерживает президента Путина, готовы ли они на какую-то дополнительную нагрузку в нынешних условиях? У меня нет сомнений, что готовы. Является ли она сбалансированной? Да, является. Во многих странах принимаются гораздо более кардинальные пакеты кризисного развития", - сообщил Песков. По его словам, этих стран огромное количество и это зависит от разных периодов развития той или иной страны. "У нас еще все гораздо сбалансировано, предсказуемо и стабильно", - подчеркнул Песков.
россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков: большинство россиян готовы к дополнительной экономической нагрузке

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Нет сомнений, что подавляющее большинство россиян, которое поддерживает президента Владимира Путина, готовы в нынешних условиях к дополнительной экономической нагрузке, которая является гораздо сбалансированной и предсказуемой, чем в других странах, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В интервью радио РБК Песков назвал непреложным фактом, что подавляющее большинство населения России абсолютно консолидировано вокруг президента Путина.
«
"Те, кто поддерживает президента Путина, готовы ли они на какую-то дополнительную нагрузку в нынешних условиях? У меня нет сомнений, что готовы. Является ли она сбалансированной? Да, является. Во многих странах принимаются гораздо более кардинальные пакеты кризисного развития", - сообщил Песков.
По его словам, этих стран огромное количество и это зависит от разных периодов развития той или иной страны.
"У нас еще все гораздо сбалансировано, предсказуемо и стабильно", - подчеркнул Песков.
Песков оценил проект бюджета на 2026-2028 годы
