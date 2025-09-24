https://ria.ru/20250924/rossiya-2043993122.html

Россия не вторгалась в воздушное пространство других стран, заявил Песков

Россия слышит экзальтированные истерики, что летчики РФ якобы вторгались в чье-то воздушное пространство, доказательств этому нет, сказал журналистам... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:03:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

дональд трамп

нато

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия слышит экзальтированные истерики, что летчики РФ якобы вторгались в чье-то воздушное пространство, доказательств этому нет, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. "Опять же мы слышим такую экзальтированную истерику насчет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство. Но все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны. Я хочу еще раз напомнить вам заявление нашего министерства обороны. Наша военная авиация соблюдает все нормы и правила полетов, руководствуется ими, и самым строгим образом их соблюдает", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, было ли вторжение в воздушное пространство других стран.

2025

Новости

