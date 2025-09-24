https://ria.ru/20250924/rossiya-2043993122.html
Россия не вторгалась в воздушное пространство других стран, заявил Песков
Россия не вторгалась в воздушное пространство других стран, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
Россия не вторгалась в воздушное пространство других стран, заявил Песков
Россия слышит экзальтированные истерики, что летчики РФ якобы вторгались в чье-то воздушное пространство, доказательств этому нет, сказал журналистам... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:03:00+03:00
2025-09-24T13:03:00+03:00
2025-09-24T13:03:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия слышит экзальтированные истерики, что летчики РФ якобы вторгались в чье-то воздушное пространство, доказательств этому нет, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. "Опять же мы слышим такую экзальтированную истерику насчет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство. Но все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны. Я хочу еще раз напомнить вам заявление нашего министерства обороны. Наша военная авиация соблюдает все нормы и правила полетов, руководствуется ими, и самым строгим образом их соблюдает", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, было ли вторжение в воздушное пространство других стран.
https://ria.ru/20250924/evrosoyuz-2043883192.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, нато
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, НАТО
Россия не вторгалась в воздушное пространство других стран, заявил Песков
Песков: нет доказательств вторжения РФ в воздушное пространство других стран