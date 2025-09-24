Рейтинг@Mail.ru
Россия не вторгалась в воздушное пространство других стран, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
13:03 24.09.2025
Россия не вторгалась в воздушное пространство других стран, заявил Песков
Россия не вторгалась в воздушное пространство других стран, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
Россия не вторгалась в воздушное пространство других стран, заявил Песков
Россия слышит экзальтированные истерики, что летчики РФ якобы вторгались в чье-то воздушное пространство, доказательств этому нет, сказал журналистам... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия слышит экзальтированные истерики, что летчики РФ якобы вторгались в чье-то воздушное пространство, доказательств этому нет, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. "Опять же мы слышим такую экзальтированную истерику насчет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство. Но все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны. Я хочу еще раз напомнить вам заявление нашего министерства обороны. Наша военная авиация соблюдает все нормы и правила полетов, руководствуется ими, и самым строгим образом их соблюдает", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, было ли вторжение в воздушное пространство других стран.
россия
сша
россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, нато
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, НАТО
Россия не вторгалась в воздушное пространство других стран, заявил Песков

Песков: нет доказательств вторжения РФ в воздушное пространство других стран

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия слышит экзальтированные истерики, что летчики РФ якобы вторгались в чье-то воздушное пространство, доказательств этому нет, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.
"Опять же мы слышим такую экзальтированную истерику насчет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство. Но все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны. Я хочу еще раз напомнить вам заявление нашего министерства обороны. Наша военная авиация соблюдает все нормы и правила полетов, руководствуется ими, и самым строгим образом их соблюдает", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, было ли вторжение в воздушное пространство других стран.
Заголовок открываемого материала