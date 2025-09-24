https://ria.ru/20250924/rossiya-2043991198.html
Россия будет отстаивать свои интересы, заявил Песков
Россия будет отстаивать свои интересы, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
Россия будет отстаивать свои интересы, заявил Песков
Россия будет продолжать отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:57:00+03:00
2025-09-24T12:57:00+03:00
2025-09-24T12:57:00+03:00
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия будет продолжать отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков заявил, что действия России - не бесцельная война, а обеспечение ее интересов. "Россия будет продолжать отстаивать свои интересы", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250924/interesy-2043932905.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
Россия будет отстаивать свои интересы, заявил Песков
Песков: Россия продолжит отстаивать свои интересы