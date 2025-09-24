https://ria.ru/20250924/rossiya-2043936315.html

Россия должна выиграть войну, заявил Песков

россия

безопасность

дмитрий песков

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия должна выиграть войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью радио РБК Песков назвал происходящее вокруг России войной."Сейчас самый острый этап войны, и она достаточно судьбоносна. Нам нужно ее выиграть ради наших детей, ради наших внуков, ради их будущего", - сказал Песков.

россия

россия, безопасность, дмитрий песков