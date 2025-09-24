https://ria.ru/20250924/rossiya-2043936315.html
Россия должна выиграть войну, заявил Песков
Россия должна выиграть войну, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
Россия должна выиграть войну, заявил Песков
Россия должна выиграть войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:45:00+03:00
2025-09-24T10:45:00+03:00
2025-09-24T10:47:00+03:00
россия
безопасность
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия должна выиграть войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью радио РБК Песков назвал происходящее вокруг России войной."Сейчас самый острый этап войны, и она достаточно судьбоносна. Нам нужно ее выиграть ради наших детей, ради наших внуков, ради их будущего", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250911/nato-2041078155.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, дмитрий песков
Россия, Безопасность, Дмитрий Песков
Россия должна выиграть войну, заявил Песков
Песков: Россия должна выиграть войну ради будущего детей и внуков