В Кремле ответили Трампу, назвавшему Россию бумажным тигром
2025-09-24T10:15:00+03:00
2025-09-24T10:15:00+03:00
2025-09-24T11:14:00+03:00
россия
в мире
дональд трамп
дмитрий песков
сша
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Дональда Трампа, что Россия — это "бумажный тигр", заявил, что Россия, скорее, не тигр, а медведь, и бумажных медведей не бывает."Бумажный тигр была использована фраза в отношении нашей экономики… Россия никак не тигр, все-таки больше Россия ассоциируется с медведем, бумажных медведей не бывает", - сказал Песков в эфире радио РБК.
россия
сша
россия, в мире, дональд трамп, дмитрий песков, сша
Россия, В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США
