"На грани краха": в Британии высказались о происходящем в России

"На грани краха": в Британии высказались о происходящем в России

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Несмотря на санкции, российская экономика хорошо себя демонстрирует, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.“Даже журнал Economist, настроенный настолько антироссийски, насколько это возможно, опубликовал сегодня статью о состоянии российской экономики. <…> Они понимают, что она не находится на грани краха или чего-то близкого к этому. И они также признают: реальная заработная плата растет — что идет врозь с утверждениями Урсулы об осажденной санкциями экономике. Поэтому Урсула живет в собственной реальности, отрицая отчаянную экономическую ситуацию в Европе. <…> Или ситуацию в России, где повышается уровень жизни”, — сказал он.При этом, подчеркнул Меркурис, на дипломатическом поприще Москва всегда демонстрировала стойкость и не показывала слабости перед лицом рестрикций.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

