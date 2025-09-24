Рейтинг@Mail.ru
"На грани краха": в Британии высказались о происходящем в России
01:49 24.09.2025 (обновлено: 10:39 24.09.2025)
"На грани краха": в Британии высказались о происходящем в России
"На грани краха": в Британии высказались о происходящем в России
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Несмотря на санкции, российская экономика хорошо себя демонстрирует, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.“Даже журнал Economist, настроенный настолько антироссийски, насколько это возможно, опубликовал сегодня статью о состоянии российской экономики. &lt;…&gt; Они понимают, что она не находится на грани краха или чего-то близкого к этому. И они также признают: реальная заработная плата растет — что идет врозь с утверждениями Урсулы об осажденной санкциями экономике. Поэтому Урсула живет в собственной реальности, отрицая отчаянную экономическую ситуацию в Европе. &lt;…&gt; Или ситуацию в России, где повышается уровень жизни”, — сказал он.При этом, подчеркнул Меркурис, на дипломатическом поприще Москва всегда демонстрировала стойкость и не показывала слабости перед лицом рестрикций.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
"На грани краха": в Британии высказались о происходящем в России

Александр Меркурис: Россия успешно справляется с санкционным давлением

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Несмотря на санкции, российская экономика хорошо себя демонстрирует, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
“Даже журнал Economist, настроенный настолько антироссийски, насколько это возможно, опубликовал сегодня статью о состоянии российской экономики. <…> Они понимают, что она не находится на грани краха или чего-то близкого к этому. И они также признают: реальная заработная плата растет — что идет врозь с утверждениями Урсулы об осажденной санкциями экономике. Поэтому Урсула живет в собственной реальности, отрицая отчаянную экономическую ситуацию в Европе. <…> Или ситуацию в России, где повышается уровень жизни”, — сказал он.
При этом, подчеркнул Меркурис, на дипломатическом поприще Москва всегда демонстрировала стойкость и не показывала слабости перед лицом рестрикций.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
