Россия заинтересована в продолжении работы со странами Сахеля - РИА Новости, 24.09.2025
22:39 24.09.2025
Россия заинтересована в продолжении работы со странами Сахеля
ООН, 24 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в продолжении работы со странами Конфедерации государств Сахеля (Мали, Буркина-Фасо, Нигер) в четырехстороннем формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В среду "на полях" недели высокого уровня ГА ООН прошла встреча Лаврова с главами МИД Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер. "Дорогие друзья, мы второй раз встречаемся в таком формате - главы МИД Конфедерации государств Сахеля и Российской Федерации. Мы помним, как прошла хорошо наша встреча в апреля в Москве. Мы хотим продолжать работу в этом формате, считаем его многообещающим, у нас много общего не только в наших двусторонних отношениях в экономике, обороне, гуманитарной и культурной областях, но и в ООН", - сказал Лавров. Со своей стороны глава МИД Мали Абдулай Диоп поблагодарил Лаврова за возможность снова провести переговоры в таком формате. "Мы готовы развивать нашу кооперацию не только в сфере безопасности, но и укреплять связи в области экономики", - сказал Диоп.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре в Москве. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в продолжении работы со странами Конфедерации государств Сахеля (Мали, Буркина-Фасо, Нигер) в четырехстороннем формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В среду "на полях" недели высокого уровня ГА ООН прошла встреча Лаврова с главами МИД Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.
"Дорогие друзья, мы второй раз встречаемся в таком формате - главы МИД Конфедерации государств Сахеля и Российской Федерации. Мы помним, как прошла хорошо наша встреча в апреля в Москве. Мы хотим продолжать работу в этом формате, считаем его многообещающим, у нас много общего не только в наших двусторонних отношениях в экономике, обороне, гуманитарной и культурной областях, но и в ООН", - сказал Лавров.
Со своей стороны глава МИД Мали Абдулай Диоп поблагодарил Лаврова за возможность снова провести переговоры в таком формате.
"Мы готовы развивать нашу кооперацию не только в сфере безопасности, но и укреплять связи в области экономики", - сказал Диоп.
Встречи глав МИД России и Альянса государств Сахеля будут ежегодными
3 апреля, 14:23
 
