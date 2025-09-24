Россия заинтересована в продолжении работы со странами Сахеля
Лавров: РФ заинтересована в продолжении работы с Мали, Буркина-Фасо и Нигером
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре в Москве. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в продолжении работы со странами Конфедерации государств Сахеля (Мали, Буркина-Фасо, Нигер) в четырехстороннем формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Дорогие друзья, мы второй раз встречаемся в таком формате - главы МИД Конфедерации государств Сахеля и Российской Федерации. Мы помним, как прошла хорошо наша встреча в апреля в Москве. Мы хотим продолжать работу в этом формате, считаем его многообещающим, у нас много общего не только в наших двусторонних отношениях в экономике, обороне, гуманитарной и культурной областях, но и в ООН", - сказал Лавров.
Со своей стороны глава МИД Мали Абдулай Диоп поблагодарил Лаврова за возможность снова провести переговоры в таком формате.
"Мы готовы развивать нашу кооперацию не только в сфере безопасности, но и укреплять связи в области экономики", - сказал Диоп.