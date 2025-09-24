https://ria.ru/20250924/rossija-2044154701.html

Россия заинтересована в продолжении работы со странами Сахеля

Россия заинтересована в продолжении работы со странами Сахеля

ООН, 24 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в продолжении работы со странами Конфедерации государств Сахеля (Мали, Буркина-Фасо, Нигер) в четырехстороннем формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В среду "на полях" недели высокого уровня ГА ООН прошла встреча Лаврова с главами МИД Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер. "Дорогие друзья, мы второй раз встречаемся в таком формате - главы МИД Конфедерации государств Сахеля и Российской Федерации. Мы помним, как прошла хорошо наша встреча в апреля в Москве. Мы хотим продолжать работу в этом формате, считаем его многообещающим, у нас много общего не только в наших двусторонних отношениях в экономике, обороне, гуманитарной и культурной областях, но и в ООН", - сказал Лавров. Со своей стороны глава МИД Мали Абдулай Диоп поблагодарил Лаврова за возможность снова провести переговоры в таком формате. "Мы готовы развивать нашу кооперацию не только в сфере безопасности, но и укреплять связи в области экономики", - сказал Диоп.

