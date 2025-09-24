https://ria.ru/20250924/rossija-2044145972.html
Россия потребовала от ИКАО прекратить нарушать международное право
Россия потребовала от ИКАО прекратить нарушать международное право - РИА Новости, 24.09.2025
Россия потребовала от ИКАО прекратить нарушать международное право
Россия не просит Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) снять с нее санкции, а требует перестать нарушать международное право, заявила официальный
россия
мария захарова
международная организация гражданской авиации
оон
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Россия не просит Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) снять с нее санкции, а требует перестать нарушать международное право, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Считаю необходимым внести ясность: никто ничего не просит. Российская Федерация требует от ИКАО заставить отдельные государства-члены прекратить нарушать нормы международного права, в том числе устав ООН и Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция)", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии по поводу сообщений о том, что РФ якобы просит ИКАО ослабить санкции.
россия
Россия потребовала от ИКАО прекратить нарушать международное право
