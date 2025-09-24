Рейтинг@Mail.ru
Россия осудила эскалацию напряженности в Европе странами НАТО и ЕС - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/rossija-2044140153.html
Россия осудила эскалацию напряженности в Европе странами НАТО и ЕС
Россия осудила эскалацию напряженности в Европе странами НАТО и ЕС - РИА Новости, 24.09.2025
Россия осудила эскалацию напряженности в Европе странами НАТО и ЕС
Россия осуждает эскалацию напряженности в Европе государствами НАТО и Евросоюза, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T20:28:00+03:00
2025-09-24T20:28:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
юлия жданова
дональд трамп
нато
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100059/01/1000590126_0:86:1600:986_1920x0_80_0_0_b3aa25adcfe97886e6179f2b03727060.jpg
ВЕНА, 24 сен - РИА Новости. Россия осуждает эскалацию напряженности в Европе государствами НАТО и Евросоюза, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Мы решительно осуждаем целенаправленную эскалацию напряженности в Европе государствами НАТО и Евросоюза. Это идет вразрез с поведением государств, которые стремятся сохранять международный мир и безопасность", - сказала она в среду на 96-м совместном специальном пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ. По словам дипломата, раскручивание Западом антироссийской истерии все более принимает форму системной кампании по внушению населению Европы идеи о неминуемом прямом военном конфликте с Россией. "Там целенаправленно трактуют любые действия России как преднамеренное нагнетание напряженности. При этом истинная суть их стратегии - формирование общественного запроса на милитаризацию, на войну против России", - добавила глава делегации. Она отметила, что адресатом "этой пропагандистской кампании" является и президент США Дональд Трамп, которого Европа пытается склонить к "жесткой линии", чтобы нивелировать конструктивный "дух Аляски", сорвать наметившийся прогресс в украинском урегулировании и поглубже втянуть Вашингтон в противостояние с Россией. "Прагматичная линия новой администрации США на завершение украинского конфликта воспринимается здесь, в Европе, как угроза интересам военно-промышленного лобби и "партии войны" в целом", - заключила Жданова.
https://ria.ru/20250701/rossija-2026428838.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100059/01/1000590126_86:0:1514:1071_1920x0_80_0_0_543aaf828f9c7cb907e31a545612f6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, сша, юлия жданова, дональд трамп, нато, обсе
В мире, Россия, Европа, США, Юлия Жданова, Дональд Трамп, НАТО, ОБСЕ
Россия осудила эскалацию напряженности в Европе странами НАТО и ЕС

Жданова: Россия осуждает эскалацию напряженности в Европе странами НАТО и ЕС

© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office Флаги Евросоюза и НАТО
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 24 сен - РИА Новости. Россия осуждает эскалацию напряженности в Европе государствами НАТО и Евросоюза, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Мы решительно осуждаем целенаправленную эскалацию напряженности в Европе государствами НАТО и Евросоюза. Это идет вразрез с поведением государств, которые стремятся сохранять международный мир и безопасность", - сказала она в среду на 96-м совместном специальном пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ.
По словам дипломата, раскручивание Западом антироссийской истерии все более принимает форму системной кампании по внушению населению Европы идеи о неминуемом прямом военном конфликте с Россией.
"Там целенаправленно трактуют любые действия России как преднамеренное нагнетание напряженности. При этом истинная суть их стратегии - формирование общественного запроса на милитаризацию, на войну против России", - добавила глава делегации.
Она отметила, что адресатом "этой пропагандистской кампании" является и президент США Дональд Трамп, которого Европа пытается склонить к "жесткой линии", чтобы нивелировать конструктивный "дух Аляски", сорвать наметившийся прогресс в украинском урегулировании и поглубже втянуть Вашингтон в противостояние с Россией. "Прагматичная линия новой администрации США на завершение украинского конфликта воспринимается здесь, в Европе, как угроза интересам военно-промышленного лобби и "партии войны" в целом", - заключила Жданова.
Глава делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Россия выступает против прямого военного столкновения с Западом
1 июля, 06:10
 
В миреРоссияЕвропаСШАЮлия ЖдановаДональд ТрампНАТООБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала