Россия осудила эскалацию напряженности в Европе странами НАТО и ЕС

Жданова: Россия осуждает эскалацию напряженности в Европе странами НАТО и ЕС
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
ВЕНА, 24 сен - РИА Новости. Россия осуждает эскалацию напряженности в Европе государствами НАТО и Евросоюза, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Мы решительно осуждаем целенаправленную эскалацию напряженности в Европе государствами НАТО и Евросоюза. Это идет вразрез с поведением государств, которые стремятся сохранять международный мир и безопасность", - сказала она в среду на 96-м совместном специальном пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ.
По словам дипломата, раскручивание Западом антироссийской истерии все более принимает форму системной кампании по внушению населению Европы идеи о неминуемом прямом военном конфликте с Россией.
"Там целенаправленно трактуют любые действия России как преднамеренное нагнетание напряженности. При этом истинная суть их стратегии - формирование общественного запроса на милитаризацию, на войну против России", - добавила глава делегации.
Она отметила, что адресатом "этой пропагандистской кампании" является и президент США Дональд Трамп, которого Европа пытается склонить к "жесткой линии", чтобы нивелировать конструктивный "дух Аляски", сорвать наметившийся прогресс в украинском урегулировании и поглубже втянуть Вашингтон в противостояние с Россией. "Прагматичная линия новой администрации США на завершение украинского конфликта воспринимается здесь, в Европе, как угроза интересам военно-промышленного лобби и "партии войны" в целом", - заключила Жданова.