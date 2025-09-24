https://ria.ru/20250924/rossija-2044023115.html

Россия и Иран подписали меморандум о строительстве малых АЭС

Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране, сообщил "Росатом". РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране, сообщил "Росатом". В среду в Москве состоялась встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и вице-президента Ирана, президента Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами. "По окончании беседы главами делегаций двух стран был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на территории Исламской Республики Иран. Документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране", - говорится в сообщении.

