Рейтинг@Mail.ru
Россия и Иран подписали меморандум о строительстве малых АЭС - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/rossija-2044023115.html
Россия и Иран подписали меморандум о строительстве малых АЭС
Россия и Иран подписали меморандум о строительстве малых АЭС - РИА Новости, 24.09.2025
Россия и Иран подписали меморандум о строительстве малых АЭС
Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране, сообщил "Росатом". РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:41:00+03:00
2025-09-24T14:41:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977459828_0:432:2730:1967_1920x0_80_0_0_848c99bf2d5ed4a1313774450e7da2ca.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране, сообщил "Росатом". В среду в Москве состоялась встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и вице-президента Ирана, президента Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами. "По окончании беседы главами делегаций двух стран был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на территории Исламской Республики Иран. Документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250919/rossija-2042967408.html
иран
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977459828_0:1:2730:2048_1920x0_80_0_0_3c8b072a9e81ee09710e9569f54cd7eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Иран, Россия, Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия и Иран подписали меморандум о строительстве малых АЭС

Москва и Тегеран подписали меморандум о строительстве малых АЭС в Иране

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) / Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) /
Флаги России и Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране, сообщил "Росатом".
В среду в Москве состоялась встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и вице-президента Ирана, президента Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами.
"По окончании беседы главами делегаций двух стран был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на территории Исламской Республики Иран. Документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране", - говорится в сообщении.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
"Росатом" и Сийярто обсудили строительство энергоблоков АЭС "Пакш-2"
19 сентября, 13:36
 
В миреИранРоссияМоскваАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала