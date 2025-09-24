https://ria.ru/20250924/rossija-2043931036.html

В Кремле объяснили, зачем Россия продолжает СВО

Россия продолжает СВО, чтобы обеспечивать свои интересы, делается для настоящего и будущего страны, поэтому нет никакой альтернативы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия продолжает СВО, чтобы обеспечивать свои интересы, делается для настоящего и будущего страны, поэтому нет никакой альтернативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем нашу специальную военную операцию для того, чтобы обеспечить наши интересы, и достигнуть тех целей, которые верховный главнокомандующий (президент РФ Владимир Путин - ред.) Путин и президент нашей страны ставил с самого начала. И делаем мы это и для настоящего, и для будущего нашей страны. На многие поколения вперед. Поэтому никакой альтернативы у нас нет", - сказал Песков в интервью радио РБК.

