Солист "Порнофильмов" сохранил в России статус ИП

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Солист группы "Порнофильмы" Владимир Котляров*, высказывающийся в поддержку Украины, сохранил в России статус индивидуального предпринимателя, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года за открытые выступления в поддержку Украины, негативные высказывания в отношении граждан РФ, формирование антироссийских взглядов и поддержку лиц, осуществляющих террористическую деятельность в России. Согласно публикации от 18 сентября на личной странице Котлярова* в Instagram**, артист находится в Риге. Тем не менее, по данным документов, солист "Порнофильмов" не закрыл ИП в России. Так, 13 августа в налоговую были представлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ. По закону, чтобы сохранить статус ИП, необходимо регулярно сдавать отчетность, подавать декларацию. Это можно делать и дистанционно, либо по доверенности, либо с помощью электронной цифровой подписи. Ранее РИА Новости сообщало, что суд Москвы дважды оштрафовал Котлярова* за дискредитацию ВС РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
