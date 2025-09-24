Рейтинг@Mail.ru
Солист "Порнофильмов" сохранил в России статус ИП - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
06:16 24.09.2025 (обновлено: 06:39 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/rossija-2043897796.html
Солист "Порнофильмов" сохранил в России статус ИП
Солист "Порнофильмов" сохранил в России статус ИП - РИА Новости, 24.09.2025
Солист "Порнофильмов" сохранил в России статус ИП
Солист группы "Порнофильмы" Владимир Котляров*, высказывающийся в поддержку Украины, сохранил в России статус индивидуального предпринимателя, необходимые... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T06:16:00+03:00
2025-09-24T06:39:00+03:00
россия
украина
рига
общество
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974191964_0:314:1081:922_1920x0_80_0_0_421ca471eaa4a55b01291736389189fa.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Солист группы "Порнофильмы" Владимир Котляров*, высказывающийся в поддержку Украины, сохранил в России статус индивидуального предпринимателя, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года за открытые выступления в поддержку Украины, негативные высказывания в отношении граждан РФ, формирование антироссийских взглядов и поддержку лиц, осуществляющих террористическую деятельность в России. Согласно публикации от 18 сентября на личной странице Котлярова* в Instagram**, артист находится в Риге. Тем не менее, по данным документов, солист "Порнофильмов" не закрыл ИП в России. Так, 13 августа в налоговую были представлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ. По закону, чтобы сохранить статус ИП, необходимо регулярно сдавать отчетность, подавать декларацию. Это можно делать и дистанционно, либо по доверенности, либо с помощью электронной цифровой подписи. Ранее РИА Новости сообщало, что суд Москвы дважды оштрафовал Котлярова* за дискредитацию ВС РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250714/pesnya-2028999116.html
россия
украина
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974191964_0:213:1081:1023_1920x0_80_0_0_63a759e175ccefd83b7a90da2f2b126f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, рига, общество
Россия, Украина, Рига, Общество, Шоубиз
Солист "Порнофильмов" сохранил в России статус ИП

Солист «Порнофильмов» Котляров сохранил в России статус ИП

© Фото : страница Владимира Котлярова в соцсетиВладимир Котляров*
Владимир Котляров* - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : страница Владимира Котлярова в соцсети
Владимир Котляров*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Солист группы "Порнофильмы" Владимир Котляров*, высказывающийся в поддержку Украины, сохранил в России статус индивидуального предпринимателя, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года за открытые выступления в поддержку Украины, негативные высказывания в отношении граждан РФ, формирование антироссийских взглядов и поддержку лиц, осуществляющих террористическую деятельность в России. Согласно публикации от 18 сентября на личной странице Котлярова* в Instagram**, артист находится в Риге.
Тем не менее, по данным документов, солист "Порнофильмов" не закрыл ИП в России. Так, 13 августа в налоговую были представлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.
По закону, чтобы сохранить статус ИП, необходимо регулярно сдавать отчетность, подавать декларацию. Это можно делать и дистанционно, либо по доверенности, либо с помощью электронной цифровой подписи.
Ранее РИА Новости сообщало, что суд Москвы дважды оштрафовал Котлярова* за дискредитацию ВС РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Группа Порнофильмы - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Суд может признать экстремистской одну из песен группы "Порнофильмы"
14 июля, 13:00
 
ШоубизРоссияУкраинаРигаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала