В Росморречфлоте рассказали о ситуации в порту Новороссийск
В Росморречфлоте рассказали о ситуации в порту Новороссийск - РИА Новости, 24.09.2025
В Росморречфлоте рассказали о ситуации в порту Новороссийск
Повреждений судов и портовой инфраструктуры в морском порту Новороссийск на фоне атак БПЛА нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24
2025-09-24T17:42:00+03:00
2025-09-24T17:42:00+03:00
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Повреждений судов и портовой инфраструктуры в морском порту Новороссийск на фоне атак БПЛА нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. "Повреждений портовой инфраструктуры и судов в морском порту Новороссийск нет", - сообщили в ведомстве на вопрос о ситуации в порту на фоне атак БПЛА в городе. Ранее в среду по сообщению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, украинские дроны ударили по центру Новороссийска, есть погибшие. Удары нанесены в районе гостиницы "Новороссийск". Повреждения получили здание отеля и семь домов, у некоторых загорелась кровля. Режим ЧС введен в городе, а по всему Краснодарскому краю объявлен режим беспилотной опасности.
