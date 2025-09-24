Рейтинг@Mail.ru
Партнерские роды выбрали 49% женщин в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:20 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/rody-2043977259.html
Партнерские роды выбрали 49% женщин в Подмосковье с начала года
Партнерские роды выбрали 49% женщин в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 24.09.2025
Партнерские роды выбрали 49% женщин в Подмосковье с начала года
Партнерские роды выбрали 49% женщин за 2025 год в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:20:00+03:00
2025-09-24T12:20:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955004284_0:92:3068:1818_1920x0_80_0_0_ee40e2def141efb1d08e8f7c43060c72.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Партнерские роды выбрали 49% женщин за 2025 год в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. В Подмосковье роженицы могут бесплатно воспользоваться услугой партнерских родов. Кроме того, в перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья доступны мягкие и вертикальные роды, а также в сопровождении доулы. "Роды — одно из самых ярких и важных событий в жизни женщины. И многим в этот момент важно ощущать рядом присутствие близкого человека. С каждым годом в регионе растет количество пар, предпочитающих партнерские роды. С начала года такой выбор сделали 49% рожениц", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Узнать дополнительную информацию о системе родовспоможения региона можно на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в Подмосковье работает Единый кол-центр системы родовспоможения.
https://ria.ru/20250924/deti-2043967232.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955004284_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_7065553cfc0691846ea4bfe397bfb3da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Партнерские роды выбрали 49% женщин в Подмосковье с начала года

С начала 2025 года в Подмосковье партнерские роды предпочли 49% женщин

© iStock.com / LightFieldStudiosСемейная пара в роддоме
Семейная пара в роддоме - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© iStock.com / LightFieldStudios
Семейная пара в роддоме . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Партнерские роды выбрали 49% женщин за 2025 год в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В Подмосковье роженицы могут бесплатно воспользоваться услугой партнерских родов. Кроме того, в перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья доступны мягкие и вертикальные роды, а также в сопровождении доулы.
"Роды — одно из самых ярких и важных событий в жизни женщины. И многим в этот момент важно ощущать рядом присутствие близкого человека. С каждым годом в регионе растет количество пар, предпочитающих партнерские роды. С начала года такой выбор сделали 49% рожениц", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Узнать дополнительную информацию о системе родовспоможения региона можно на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в Подмосковье работает Единый кол-центр системы родовспоможения.
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Почти 680 тысяч детей прошли профосмотры в учебных заведениях Подмосковья
12:06
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала