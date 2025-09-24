https://ria.ru/20250924/rody-2043977259.html

Партнерские роды выбрали 49% женщин в Подмосковье с начала года

Партнерские роды выбрали 49% женщин в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Партнерские роды выбрали 49% женщин за 2025 год в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. В Подмосковье роженицы могут бесплатно воспользоваться услугой партнерских родов. Кроме того, в перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья доступны мягкие и вертикальные роды, а также в сопровождении доулы. "Роды — одно из самых ярких и важных событий в жизни женщины. И многим в этот момент важно ощущать рядом присутствие близкого человека. С каждым годом в регионе растет количество пар, предпочитающих партнерские роды. С начала года такой выбор сделали 49% рожениц", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Узнать дополнительную информацию о системе родовспоможения региона можно на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в Подмосковье работает Единый кол-центр системы родовспоможения.

