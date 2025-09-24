https://ria.ru/20250924/rody-2043977259.html
Партнерские роды выбрали 49% женщин в Подмосковье с начала года
Партнерские роды выбрали 49% женщин в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 24.09.2025
Партнерские роды выбрали 49% женщин в Подмосковье с начала года
Партнерские роды выбрали 49% женщин за 2025 год в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:20:00+03:00
2025-09-24T12:20:00+03:00
2025-09-24T12:20:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955004284_0:92:3068:1818_1920x0_80_0_0_ee40e2def141efb1d08e8f7c43060c72.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Партнерские роды выбрали 49% женщин за 2025 год в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. В Подмосковье роженицы могут бесплатно воспользоваться услугой партнерских родов. Кроме того, в перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья доступны мягкие и вертикальные роды, а также в сопровождении доулы. "Роды — одно из самых ярких и важных событий в жизни женщины. И многим в этот момент важно ощущать рядом присутствие близкого человека. С каждым годом в регионе растет количество пар, предпочитающих партнерские роды. С начала года такой выбор сделали 49% рожениц", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Узнать дополнительную информацию о системе родовспоможения региона можно на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в Подмосковье работает Единый кол-центр системы родовспоможения.
https://ria.ru/20250924/deti-2043967232.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955004284_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_7065553cfc0691846ea4bfe397bfb3da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Партнерские роды выбрали 49% женщин в Подмосковье с начала года
С начала 2025 года в Подмосковье партнерские роды предпочли 49% женщин
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Партнерские роды выбрали 49% женщин за 2025 год в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В Подмосковье роженицы могут бесплатно воспользоваться услугой партнерских родов. Кроме того, в перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья доступны мягкие и вертикальные роды, а также в сопровождении доулы.
"Роды — одно из самых ярких и важных событий в жизни женщины. И многим в этот момент важно ощущать рядом присутствие близкого человека. С каждым годом в регионе растет количество пар, предпочитающих партнерские роды. С начала года такой выбор сделали 49% рожениц", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Узнать дополнительную информацию о системе родовспоможения региона можно на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в Подмосковье работает Единый кол-центр системы родовспоможения.