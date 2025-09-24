Рейтинг@Mail.ru
В США предупреждали о риске радикализации молодежи в Discord, сообщили СМИ
14:12 24.09.2025
В США предупреждали о риске радикализации молодежи в Discord, сообщили СМИ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы США ранее в этом году предупреждали, что молодые люди подвергаются риску радикализации в мессенджере Discord, сообщает телеканал NBC со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. "В двух содержащих разведывательную оценку отчетах министерства внутренней безопасности и центра анализа терроризма и преступности штата Огайо (STACC), предназначенных для распространения среди полиции, Discord упоминается как платформа, на которой американская молодежь подвергается воздействию экстремистских материалов иностранных террористических организаций", - говорится в публикации телеканала. Как сообщает NBC, оба документа имеют гриф "только для служебного пользования". По данным STACC, с августа 2023 года США пресекли три заговора по всей стране, в рамках которых несовершеннолетние, как сообщается, распространяли идеи ИГИЛ* (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), "в онлайн-среде, включая личные чаты Discord и игровые платформы". Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер ранее вызвал руководителей мессенджера Discord, сервисов Steam, Twitch и Reddit на дачу показаний о радикализации пользователей на фоне убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка, следует из заявления комитета.*Запрещенная в России террористическая организация.
© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы США ранее в этом году предупреждали, что молодые люди подвергаются риску радикализации в мессенджере Discord, сообщает телеканал NBC со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.
"В двух содержащих разведывательную оценку отчетах министерства внутренней безопасности и центра анализа терроризма и преступности штата Огайо (STACC), предназначенных для распространения среди полиции, Discord упоминается как платформа, на которой американская молодежь подвергается воздействию экстремистских материалов иностранных террористических организаций", - говорится в публикации телеканала.
Как сообщает NBC, оба документа имеют гриф "только для служебного пользования".
По данным STACC, с августа 2023 года США пресекли три заговора по всей стране, в рамках которых несовершеннолетние, как сообщается, распространяли идеи ИГИЛ* (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), "в онлайн-среде, включая личные чаты Discord и игровые платформы".
Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер ранее вызвал руководителей мессенджера Discord, сервисов Steam, Twitch и Reddit на дачу показаний о радикализации пользователей на фоне убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка, следует из заявления комитета.
*Запрещенная в России террористическая организация.
