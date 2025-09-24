https://ria.ru/20250924/risk-2044012227.html

В США предупреждали о риске радикализации молодежи в Discord, сообщили СМИ

2025-09-24T14:12:00+03:00

2025-09-24T14:12:00+03:00

2025-09-24T14:15:00+03:00

в мире

сша

россия

чарли кирк

nbc

reddit

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы США ранее в этом году предупреждали, что молодые люди подвергаются риску радикализации в мессенджере Discord, сообщает телеканал NBC со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. "В двух содержащих разведывательную оценку отчетах министерства внутренней безопасности и центра анализа терроризма и преступности штата Огайо (STACC), предназначенных для распространения среди полиции, Discord упоминается как платформа, на которой американская молодежь подвергается воздействию экстремистских материалов иностранных террористических организаций", - говорится в публикации телеканала. Как сообщает NBC, оба документа имеют гриф "только для служебного пользования". По данным STACC, с августа 2023 года США пресекли три заговора по всей стране, в рамках которых несовершеннолетние, как сообщается, распространяли идеи ИГИЛ* (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), "в онлайн-среде, включая личные чаты Discord и игровые платформы". Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер ранее вызвал руководителей мессенджера Discord, сервисов Steam, Twitch и Reddit на дачу показаний о радикализации пользователей на фоне убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка, следует из заявления комитета.*Запрещенная в России террористическая организация.

