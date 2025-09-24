https://ria.ru/20250924/rid-2043898793.html

Экс-помощница Байдена рассказала о желании быть полезной России

Экс-помощница Байдена рассказала о желании быть полезной России - РИА Новости, 24.09.2025

Экс-помощница Байдена рассказала о желании быть полезной России

Бывшая помощница Байдена и обозреватель RT Тара Рид рассказала РИА Новости, что, получив российское гражданство, она хотела бы быть полезной народу России там,... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T06:26:00+03:00

2025-09-24T06:26:00+03:00

2025-09-24T06:36:00+03:00

в мире

россия

сша

джо байден

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875401633_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_af8267a396867c8a4e248d20016b62d2.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Бывшая помощница Байдена и обозреватель RT Тара Рид рассказала РИА Новости, что, получив российское гражданство, она хотела бы быть полезной народу России там, где он сам этого захочет, но для начала ей нужно узнать больше о русской культуре и истории, рассказала РИА Новости Ранее президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американке Таре Рид, которая была помощницей экс-президента США Джо Байдена в сенате. "Первым делом я хочу погрузиться в изучение русского языка, а затем хотелось бы больше узнать и о культуре и истории России, а это очень важно… Что касается политики в целом, то я хотела бы найти такой способ послужить России, какой хотел бы народ её страны", - сказала Рид. По ее словам, стать гражданкой России – это огромная честь. Она отметила, что действительно бы хотела быть полезной России. "Я собираюсь посвятить себя служению (России - ред.), потому что я очень благодарна за то, что нахожусь здесь", - заключила Рид.

https://ria.ru/20250924/ssha-2043880395.html

https://ria.ru/20250414/amerikanka-2010706192.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, джо байден, владимир путин