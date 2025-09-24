Рейтинг@Mail.ru
06:26 24.09.2025
Экс-помощница Байдена рассказала о желании быть полезной России
в мире
россия
сша
джо байден
владимир путин
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Бывшая помощница Байдена и обозреватель RT Тара Рид рассказала РИА Новости, что, получив российское гражданство, она хотела бы быть полезной народу России там, где он сам этого захочет, но для начала ей нужно узнать больше о русской культуре и истории, рассказала РИА Новости Ранее президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американке Таре Рид, которая была помощницей экс-президента США Джо Байдена в сенате. "Первым делом я хочу погрузиться в изучение русского языка, а затем хотелось бы больше узнать и о культуре и истории России, а это очень важно… Что касается политики в целом, то я хотела бы найти такой способ послужить России, какой хотел бы народ её страны", - сказала Рид. По ее словам, стать гражданкой России – это огромная честь. Она отметила, что действительно бы хотела быть полезной России. "Я собираюсь посвятить себя служению (России - ред.), потому что я очень благодарна за то, что нахожусь здесь", - заключила Рид.
в мире, россия, сша, джо байден, владимир путин
В мире, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин
Экс-помощница Байдена рассказала о желании быть полезной России

Тара Рид заявила, что ей надо больше узнать о русской культуре и истории

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭкс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Экс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Бывшая помощница Байдена и обозреватель RT Тара Рид рассказала РИА Новости, что, получив российское гражданство, она хотела бы быть полезной народу России там, где он сам этого захочет, но для начала ей нужно узнать больше о русской культуре и истории, рассказала РИА Новости
Ранее президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американке Таре Рид, которая была помощницей экс-президента США Джо Байдена в сенате.
"Первым делом я хочу погрузиться в изучение русского языка, а затем хотелось бы больше узнать и о культуре и истории России, а это очень важно… Что касается политики в целом, то я хотела бы найти такой способ послужить России, какой хотел бы народ её страны", - сказала Рид.
По ее словам, стать гражданкой России – это огромная честь. Она отметила, что действительно бы хотела быть полезной России.
"Я собираюсь посвятить себя служению (России - ред.), потому что я очень благодарна за то, что нахожусь здесь", - заключила Рид.
В миреРоссияСШАДжо БайденВладимир Путин — президент России
 
 
