https://ria.ru/20250924/rezhim-2044036638.html

В Новороссийске ввели режим ЧС

В Новороссийске ввели режим ЧС - РИА Новости, 24.09.2025

В Новороссийске ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Новороссийске, где сохраняется угроза применения безэкипажных катеров и БПЛА, сообщает глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:06:00+03:00

2025-09-24T15:06:00+03:00

2025-09-24T19:28:00+03:00

новороссийск

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей кравченко (государственный служащий)

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044128403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c024c4120200d57ff866047be066161.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Режим ЧС введен в Новороссийске, где сохраняется угроза применения безэкипажных катеров и БПЛА, сообщает глава города Андрей Кравченко.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли."В Новороссийске введен режим ЧС... Уважаемые новороссийцы, на данный момент угроза применения БЭК и БПЛА сохраняется. Прошу соблюдать меры безопасности. В случае обнаружения обломков беспилотников не приближайтесь к ним и сообщайте об их местонахождении на номер 112", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новороссийск, безопасность, андрей кравченко (государственный служащий), вениамин кондратьев