В Новороссийске ввели режим ЧС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 24.09.2025 (обновлено: 19:28 24.09.2025)
В Новороссийске ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Новороссийске, где сохраняется угроза применения безэкипажных катеров и БПЛА, сообщает глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Режим ЧС введен в Новороссийске, где сохраняется угроза применения безэкипажных катеров и БПЛА, сообщает глава города Андрей Кравченко.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли."В Новороссийске введен режим ЧС... Уважаемые новороссийцы, на данный момент угроза применения БЭК и БПЛА сохраняется. Прошу соблюдать меры безопасности. В случае обнаружения обломков беспилотников не приближайтесь к ним и сообщайте об их местонахождении на номер 112", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
новороссийск, безопасность, андрей кравченко (государственный служащий), вениамин кондратьев
Новороссийск, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вениамин Кондратьев
Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025
Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Режим ЧС введен в Новороссийске, где сохраняется угроза применения безэкипажных катеров и БПЛА, сообщает глава города Андрей Кравченко.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли.
"В Новороссийске введен режим ЧС... Уважаемые новороссийцы, на данный момент угроза применения БЭК и БПЛА сохраняется. Прошу соблюдать меры безопасности. В случае обнаружения обломков беспилотников не приближайтесь к ним и сообщайте об их местонахождении на номер 112", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
