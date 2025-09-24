https://ria.ru/20250924/rezhim-2044036638.html
В Новороссийске ввели режим ЧС
В Новороссийске ввели режим ЧС - РИА Новости, 24.09.2025
В Новороссийске ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Новороссийске, где сохраняется угроза применения безэкипажных катеров и БПЛА, сообщает глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:06:00+03:00
2025-09-24T15:06:00+03:00
2025-09-24T19:28:00+03:00
новороссийск
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей кравченко (государственный служащий)
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044128403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c024c4120200d57ff866047be066161.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Режим ЧС введен в Новороссийске, где сохраняется угроза применения безэкипажных катеров и БПЛА, сообщает глава города Андрей Кравченко.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли."В Новороссийске введен режим ЧС... Уважаемые новороссийцы, на данный момент угроза применения БЭК и БПЛА сохраняется. Прошу соблюдать меры безопасности. В случае обнаружения обломков беспилотников не приближайтесь к ним и сообщайте об их местонахождении на номер 112", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044128403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efe92b2f87341bffd9fa627a8585d876.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, безопасность, андрей кравченко (государственный служащий), вениамин кондратьев
Новороссийск, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вениамин Кондратьев
В Новороссийске ввели режим ЧС
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ