https://ria.ru/20250924/rets-2044100192.html

РЭЦ помогает удмуртским машиностроителям выходить на международные рынки

РЭЦ помогает удмуртским машиностроителям выходить на международные рынки - РИА Новости, 24.09.2025

РЭЦ помогает удмуртским машиностроителям выходить на международные рынки

Директор по поддержке экспорта машиностроения Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Роман Егоров принял участие в пленарной сессии "Международная... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T17:54:00+03:00

2025-09-24T17:54:00+03:00

2025-09-24T17:54:00+03:00

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

российский экспортный центр (рэц)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d80dadff195744b7fd209a8c4628985a.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Директор по поддержке экспорта машиностроения Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Роман Егоров принял участие в пленарной сессии "Международная кооперация как стратегия развития бизнеса", которая состоялась 19 сентября в Ижевске в рамках форума "Сделано в Удмуртии", сообщает центр."В ходе дискуссии участники обсудили возможности международного стратегического партнерства высокотехнологичных предприятий из отрасли нефтегазового машиностроения с компаниями из дружественных стран. Они рассмотрели особенности и перспективы выхода на рынки стран Азии и Африки, ограничивающие факторы и успешные примеры экспорта, а также уделили внимание вопросам финансовой логистики, валютных расчетов и потенциалу бизнес-кооперации при экспортных операциях", - говорится в сообщении.Егоров рассказал, что Группа РЭЦ активно взаимодействует с представителями нефтегазового машиностроения. Так, что при использовании кредитного продукта "Предэкспортное финансирование" отечественные производители смогли осуществить экспортные поставки в такие страны как ОАЭ, Аргентина, Колумбия, Эквадор, Египет, Индонезия, Индия и Турция."В последнее время особое внимание приковывают к себе страны СНГ. В данном направлении, при использовании продуктов "Экспортный факторинг", а также "Страхование дебиторской задолженности", доступной на цифровой платформе "Мой экспорт" отечественные экспортеры смогли осуществить поставки электроцентробежных насосов, трубопроводной арматуры и буровых долот в Узбекистан и Казахстан. В части нефинансовых мер поддержки Группа РЭЦ готова не только помочь найти партнеров за рубежом, но и проводить консультации, обеспечивать организацию B2B-встреч, семинаров, бизнес-миссий, а также сопровождение участия российских компаний в крупнейших международных выставках и форумах. Таким образом, Группа РЭЦ готова оперативно реагировать на формируемый отраслью запрос в части поддержки экспорта, предоставляя поддержку как в рамках уже действующего инструментария финансовой и нефинансовой поддержки, так и разрабатывая, при необходимости, новые инструменты и продукты", - подчеркнул Егоров.Он отдельно отметил, что группа компании РЭЦ активно взаимодействует с предприятиями Республики Удмуртии. За 2024 год количество поддержанных экспортеров из региона составило 266 предприятий, а объем поддержанного экспорта компаний Республики Удмуртии составил 17,2 миллиона долларов.РЭЦ добавил, что программа форума включала также дискуссии по вопросам цифровизации бизнеса, защиты компаний от киберугроз, женского предпринимательства и участия малого и среднего бизнеса в крупных цепочках поставок. Особый интерес вызвали закупочные сессии с представителями федеральных компаний, а также Международная биржа контактов, которая позволила 40 удмуртским компаниям провести эффективные переговоры с потенциальными партнерами из Китая, Турции, Белоруссии и ОАЭ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://ria.ru/20250924/rets-2044099191.html

https://ria.ru/20250922/tekhnologii-2043567622.html

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

удмуртская республика (удмуртия), ижевск, российский экспортный центр (рэц), экономика