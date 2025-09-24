Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ помогает удмуртским машиностроителям выходить на международные рынки - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/rets-2044100192.html
РЭЦ помогает удмуртским машиностроителям выходить на международные рынки
РЭЦ помогает удмуртским машиностроителям выходить на международные рынки - РИА Новости, 24.09.2025
РЭЦ помогает удмуртским машиностроителям выходить на международные рынки
Директор по поддержке экспорта машиностроения Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Роман Егоров принял участие в пленарной сессии "Международная... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T17:54:00+03:00
2025-09-24T17:54:00+03:00
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
российский экспортный центр (рэц)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d80dadff195744b7fd209a8c4628985a.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Директор по поддержке экспорта машиностроения Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Роман Егоров принял участие в пленарной сессии "Международная кооперация как стратегия развития бизнеса", которая состоялась 19 сентября в Ижевске в рамках форума "Сделано в Удмуртии", сообщает центр."В ходе дискуссии участники обсудили возможности международного стратегического партнерства высокотехнологичных предприятий из отрасли нефтегазового машиностроения с компаниями из дружественных стран. Они рассмотрели особенности и перспективы выхода на рынки стран Азии и Африки, ограничивающие факторы и успешные примеры экспорта, а также уделили внимание вопросам финансовой логистики, валютных расчетов и потенциалу бизнес-кооперации при экспортных операциях", - говорится в сообщении.Егоров рассказал, что Группа РЭЦ активно взаимодействует с представителями нефтегазового машиностроения. Так, что при использовании кредитного продукта "Предэкспортное финансирование" отечественные производители смогли осуществить экспортные поставки в такие страны как ОАЭ, Аргентина, Колумбия, Эквадор, Египет, Индонезия, Индия и Турция."В последнее время особое внимание приковывают к себе страны СНГ. В данном направлении, при использовании продуктов "Экспортный факторинг", а также "Страхование дебиторской задолженности", доступной на цифровой платформе "Мой экспорт" отечественные экспортеры смогли осуществить поставки электроцентробежных насосов, трубопроводной арматуры и буровых долот в Узбекистан и Казахстан. В части нефинансовых мер поддержки Группа РЭЦ готова не только помочь найти партнеров за рубежом, но и проводить консультации, обеспечивать организацию B2B-встреч, семинаров, бизнес-миссий, а также сопровождение участия российских компаний в крупнейших международных выставках и форумах. Таким образом, Группа РЭЦ готова оперативно реагировать на формируемый отраслью запрос в части поддержки экспорта, предоставляя поддержку как в рамках уже действующего инструментария финансовой и нефинансовой поддержки, так и разрабатывая, при необходимости, новые инструменты и продукты", - подчеркнул Егоров.Он отдельно отметил, что группа компании РЭЦ активно взаимодействует с предприятиями Республики Удмуртии. За 2024 год количество поддержанных экспортеров из региона составило 266 предприятий, а объем поддержанного экспорта компаний Республики Удмуртии составил 17,2 миллиона долларов.РЭЦ добавил, что программа форума включала также дискуссии по вопросам цифровизации бизнеса, защиты компаний от киберугроз, женского предпринимательства и участия малого и среднего бизнеса в крупных цепочках поставок. Особый интерес вызвали закупочные сессии с представителями федеральных компаний, а также Международная биржа контактов, которая позволила 40 удмуртским компаниям провести эффективные переговоры с потенциальными партнерами из Китая, Турции, Белоруссии и ОАЭ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
https://ria.ru/20250924/rets-2044099191.html
https://ria.ru/20250922/tekhnologii-2043567622.html
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2a10816d6ed0aa0c5acdd455e0015401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
удмуртская республика (удмуртия), ижевск, российский экспортный центр (рэц), экономика
Удмуртская Республика (Удмуртия), Ижевск, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика
РЭЦ помогает удмуртским машиностроителям выходить на международные рынки

РЭЦ рассказал о сотрудничестве с машиностроителям Удмуртской Республики

CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Ижевск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Директор по поддержке экспорта машиностроения Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Роман Егоров принял участие в пленарной сессии "Международная кооперация как стратегия развития бизнеса", которая состоялась 19 сентября в Ижевске в рамках форума "Сделано в Удмуртии", сообщает центр.
"В ходе дискуссии участники обсудили возможности международного стратегического партнерства высокотехнологичных предприятий из отрасли нефтегазового машиностроения с компаниями из дружественных стран. Они рассмотрели особенности и перспективы выхода на рынки стран Азии и Африки, ограничивающие факторы и успешные примеры экспорта, а также уделили внимание вопросам финансовой логистики, валютных расчетов и потенциалу бизнес-кооперации при экспортных операциях", - говорится в сообщении.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
РЭЦ объявляет отбор оператора российского национального павильона в Китае
Вчера, 17:51
Егоров рассказал, что Группа РЭЦ активно взаимодействует с представителями нефтегазового машиностроения. Так, что при использовании кредитного продукта "Предэкспортное финансирование" отечественные производители смогли осуществить экспортные поставки в такие страны как ОАЭ, Аргентина, Колумбия, Эквадор, Египет, Индонезия, Индия и Турция.
"В последнее время особое внимание приковывают к себе страны СНГ. В данном направлении, при использовании продуктов "Экспортный факторинг", а также "Страхование дебиторской задолженности", доступной на цифровой платформе "Мой экспорт" отечественные экспортеры смогли осуществить поставки электроцентробежных насосов, трубопроводной арматуры и буровых долот в Узбекистан и Казахстан. В части нефинансовых мер поддержки Группа РЭЦ готова не только помочь найти партнеров за рубежом, но и проводить консультации, обеспечивать организацию B2B-встреч, семинаров, бизнес-миссий, а также сопровождение участия российских компаний в крупнейших международных выставках и форумах. Таким образом, Группа РЭЦ готова оперативно реагировать на формируемый отраслью запрос в части поддержки экспорта, предоставляя поддержку как в рамках уже действующего инструментария финансовой и нефинансовой поддержки, так и разрабатывая, при необходимости, новые инструменты и продукты", - подчеркнул Егоров.
Он отдельно отметил, что группа компании РЭЦ активно взаимодействует с предприятиями Республики Удмуртии. За 2024 год количество поддержанных экспортеров из региона составило 266 предприятий, а объем поддержанного экспорта компаний Республики Удмуртии составил 17,2 миллиона долларов.
РЭЦ добавил, что программа форума включала также дискуссии по вопросам цифровизации бизнеса, защиты компаний от киберугроз, женского предпринимательства и участия малого и среднего бизнеса в крупных цепочках поставок. Особый интерес вызвали закупочные сессии с представителями федеральных компаний, а также Международная биржа контактов, которая позволила 40 удмуртским компаниям провести эффективные переговоры с потенциальными партнерами из Китая, Турции, Белоруссии и ОАЭ.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Делегация Филиппин заинтересовалась Российскими технологиями
22 сентября, 16:47
 
Удмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала