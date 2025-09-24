https://ria.ru/20250924/rets-2044099191.html

РЭЦ объявляет отбор оператора российского национального павильона в Китае

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) открывает повторный прием заявок от российских и иностранных юридических лиц на участие в отборе оператора российского национального павильона в Китайской Народной Республике 29 сентября в 09.00 мск."Оператор будет продвигать российскую продукцию в регионах: в провинциях Ганьсу, Гуйчжоу, Хубэй, Хунань, Хэнань, Цинхай, Юньнань, а также автономных районах – Гуанси-Чжуанский, Внутренняя Монголия, Нинся-Хуэйский, Синьцзян-Уйгурский, Тибетский и специальных административных районах – Гонконг и Макао. Подать заявку можно до 18.00 мск 28 октября 2025 года на сайте РЭЦ", - говорится в сообщении.Основная задача оператора - продвижение широкого спектра российской продовольственной, промышленной продукции и услуг под брендом "Сделано в России", а также формирование на площадке павильона эффективной экосистемы для делового диалога с китайскими партнерами и потенциальными покупателями.Данный механизм РЭЦ "Продвижение продукции через российские национальные павильоны в иностранных государствах" является развитием программы государственной поддержки по созданию и управлению постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК за рубежом. Эта программа, реализуемая РЭЦ совместно с Минсельхозом России с 2017 года (согласно постановлению правительства РФ № 255 от 26 февраля 2021 года), теперь предполагает активное участие операторов в инвестировании и развитии павильонов.На сегодняшний день операторы уже отобраны для павильонов в пяти странах: Вьетнаме, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте, а также в Китае для провинций Аньхой, Гуандун, Ляонин, Сычуань, Фуцзянь, Хайнань, Хэбэй, Хэйлунцзян, Цзилинь, Цзянси, Чжэцзян, Шаньдун, Шаньси, Шэньси, Цзянсу и городов Пекин, Тяньцзинь, Чунцин, Шанхай."Выбор двух операторов с четким разделением регионов обусловлен необходимостью более сфокусированной и адресной работы по продвижению российской продукции с учетом специфики китайского рынка", - пояснил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.Подробная информация о программе и условиях участия доступна на сайте РЭЦ в разделе "Российские национальные павильоны за рубежом".Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

