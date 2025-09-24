https://ria.ru/20250924/reshetnikov-2044054384.html

Решетников оценил уровень безработицы на ближайшие годы

Решетников оценил уровень безработицы на ближайшие годы

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Низкий уровень безработицы сохранится в России в 2026-2028 годах, это будет сопровождаться повышением эффективности производства и ростом производительности труда, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По данным Росстата, доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным уровнем в странах "Большой двадцатки" по итогам второго квартала. "На всем прогнозном горизонте сохранится низкий уровень безработицы. Ограничения по кадрам будут сниматься через повышение эффективности производства и рост производительности труда", - сказал Решетников, представляя в среду на заседании кабмина макропрогноз на 2026-2028 годы. Представитель министерства пояснил журналистам, что Минэкономразвития ожидает безработицу на уровне 2,6% в среднем в 2026 году, а в последующие два года на уровне 2,5% и 2,3% соответственно.

