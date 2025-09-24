Рейтинг@Mail.ru
Решетников оценил уровень безработицы на ближайшие годы
15:51 24.09.2025
Решетников оценил уровень безработицы на ближайшие годы
Решетников оценил уровень безработицы на ближайшие годы - РИА Новости, 24.09.2025
Решетников оценил уровень безработицы на ближайшие годы
Низкий уровень безработицы сохранится в России в 2026-2028 годах, это будет сопровождаться повышением эффективности производства и ростом производительности... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:51:00+03:00
2025-09-24T15:51:00+03:00
экономика
россия
максим решетников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Низкий уровень безработицы сохранится в России в 2026-2028 годах, это будет сопровождаться повышением эффективности производства и ростом производительности труда, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По данным Росстата, доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным уровнем в странах "Большой двадцатки" по итогам второго квартала. "На всем прогнозном горизонте сохранится низкий уровень безработицы. Ограничения по кадрам будут сниматься через повышение эффективности производства и рост производительности труда", - сказал Решетников, представляя в среду на заседании кабмина макропрогноз на 2026-2028 годы. Представитель министерства пояснил журналистам, что Минэкономразвития ожидает безработицу на уровне 2,6% в среднем в 2026 году, а в последующие два года на уровне 2,5% и 2,3% соответственно.
россия
экономика, россия, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников оценил уровень безработицы на ближайшие годы

Решетников: в 2026-2028 годах в России сохранится низкий уровень безработицы

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Низкий уровень безработицы сохранится в России в 2026-2028 годах, это будет сопровождаться повышением эффективности производства и ростом производительности труда, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
По данным Росстата, доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным уровнем в странах "Большой двадцатки" по итогам второго квартала.
"На всем прогнозном горизонте сохранится низкий уровень безработицы. Ограничения по кадрам будут сниматься через повышение эффективности производства и рост производительности труда", - сказал Решетников, представляя в среду на заседании кабмина макропрогноз на 2026-2028 годы.
Представитель министерства пояснил журналистам, что Минэкономразвития ожидает безработицу на уровне 2,6% в среднем в 2026 году, а в последующие два года на уровне 2,5% и 2,3% соответственно.
