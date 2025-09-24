Рейтинг@Mail.ru
Решетников рассказал, что могло бы стать альтернативой налоговым мерам
15:41 24.09.2025
Решетников рассказал, что могло бы стать альтернативой налоговым мерам
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Альтернативой налоговым мерам было бы увеличение дефицита бюджета РФ, это привело бы к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: изменить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%. "Налоговые меры по балансировке бюджета обеспечивают соблюдение бюджетного правила... Альтернатива – наращивание бюджетного дефицита. Это привело бы к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий и, соответственно, существенно более низким темпам роста экономики на всем прогнозном горизонте", - сказал Решетников, представляя в среду на заседании кабмина макропрогноз на 2026-2028 годы.
Решетников рассказал, что могло бы стать альтернативой налоговым мерам

Социалка, нацпроекты и обеление экономики. Что предложил Минфин
