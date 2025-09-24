https://ria.ru/20250924/reparatsii-2043821089.html

"Начало хаоса". ЕС сделал неуклюжий реверанс в сторону России

"Начало хаоса". ЕС сделал неуклюжий реверанс в сторону России - РИА Новости, 24.09.2025

"Начало хаоса". ЕС сделал неуклюжий реверанс в сторону России

Идея конфискации российских активов вызывает все меньше одобрения внутри Евросоюза. Теперь этого боится даже Франция. Однако Брюссель намерен идти до конца.

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Идея конфискации российских активов вызывает все меньше одобрения внутри Евросоюза. Теперь этого боится даже Франция. Однако Брюссель намерен идти до конца. Чем все обернется — в материале РИА Новости.Все все понимаютНесмотря на все угрозы, Евросоюзу оказалось непросто решиться на конфискацию замороженных средств. Это грубое нарушение международного права, которое принесет больше вреда, чем пользы, вынуждены признать политики.Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS News сказал, что такой шаг станет "началом полного хаоса".Напомним: ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России. Более 200 миллиардов находится на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире."Эти активы нельзя конфисковать у Центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право", — заявил Макрон.Против выступает и Бельгия. Так, министр иностранных дел Максим Прево объявил, что страна считает такой шаг крайне рискованным и не имеющим правовой базы. "Это создаст среди других стран мира, которые имеют суверенные активы в Европе, опасения, что они могут быть под угрозой конфискации в будущем по политическим причинам", — сказал Прево газете Financial Times. И добавил, что такие меры также подорвут доверие к евро и могут вызвать крах европейских финансовых рынков.Ранее, в марте, бельгийский премьер-министр Барт де Вевер и вовсе назвал конфискацию актом войны. "Мы живем в реальном, а не в вымышленном мире. Если забрать у кого-либо активы, то будут последствия, системные угрозы для всей финансовой мировой системы", — подчеркнул он.Только словаТем не менее распоряжаться доходом от суверенных средств государства в ЕС зазорным не считают. В конце августа на брифинге Еврокомиссии официальный представитель организации Маркус Ламмерт подтвердил, что миллиардный доход используют для поддержки Украины. Причем решение о передаче средств Киеву приняли в обход венгерского вето.Эксперты предупреждают: говорить об отрезвлении западных политиков рано. Это скорее маневры для обоснования механизма, который позволит не возвращать российские средства ни сейчас, ни после завершения конфликта, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян."ЕС работает над тем, как бы это сделать с минимальными потерями. Правда, такое вряд ли получится. Каким бы ни было прикрытие, конфискация приведет к моментальному выводу китайских, саудовских, эмиратских, кувейтских, катарских активов", — поясняет эксперт.Законным образом конфисковать суверенные активы нельзя. Макрон работал в банковской системе и был министром экономики, поэтому прекрасно понимает, какими будут последствия. "На фоне общего упадка промышленности и кабальных обязательств перед США Евросоюзу жизненно необходимо найти источник финансирования", — отмечает, в свою очередь, доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.Уже сейчас деньги утекают в Азию, кроме того, в выигрыше инвестиционные фонды Катара и ОАЭ. Даже в Африку инвестируют охотнее, чем в Европу, обращает внимание эксперт.Фактически ЕС не отказывается от идеи использования российских активов, но вынужден признать юридические границы. "ЕК избегает термина "конфискация", заменяя его на "использование доходов". Юридически тут тонкая грань: замороженные активы приносят доход (например, от облигаций), и ЕС перечисляет его Украине, формально не затрагивая имущество. Если сама заморозка активов будет признана неправомерной (например, через иск в Международный суд ООН), все полученные доходы подлежат возврату", — объясняет заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков.ЕС надеется, что Россия не сможет добиться компенсации. Согласно международному праву, ответственность лежит на странах, совершивших незаконные действия. Если активы конфискуют, Москва подаст иск в национальные суды или через механизмы МВФ. Но тут могут помешать политические барьеры, указывают эксперты.Более действенными им кажутся ответные меры, которые Москва уже приняла: приостановила расчеты по еврооблигациям, заморозив долларовые активы ЕС в своих депозитариях.Репарации за чужой счетТем не менее ЕК не намерена останавливаться. "Нам необходимо срочно разработать новое решение для финансирования военных действий Украины на основе иммобилизованных российских активов", — заявила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен.В качестве решения она предложила создать новый "репарационный кредит"."Сами активы не будут тронуты. И риск придется нести коллективно", — предложила она депутатам Европарламента.А вот возвращать кредит, по ее мысли, Киев будет только "после получения репараций от Москвы".Идею восприняли холодно. Так, заместитель премьер-министра Бельгии Винсент ван Петегем счел схему технически незаконной, причем равносильной конфискации. Он также обратил внимание на расплывчатость предложения.Помимо бельгийских властей, подробных разъяснений плана от ЕК требует и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она заявила, что ЕС важно оценить последствия, убедиться в соблюдении международного права и безопасности валюты союза.По данным Bloomberg, сейчас идет проработка технических деталей, а решение по российским активам могут принять к 23-24 октября.Россия вполне может оспорить конфискацию, считает Матюшенков. Последствия будут хотя и не мгновенными, но необратимыми: ЕС рискует потерять не только российские активы, но и доверие тех, кто считал его оплотом стабильности.

в мире, россия, украина, франция, евросоюз, еврокомиссия, g7, бельгия, замороженные российские активы