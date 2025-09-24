https://ria.ru/20250924/regiony-2043914362.html
Минфин назвал размер кредитов регионам на инфраструктуру
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские регионы в 2025-2030 годах получат бюджетные кредиты на инфраструктуру в объеме 1 триллион рублей: по 150 миллиардов рублей ежегодно планируется направить в 2026-2030 годах, сообщает Минфин. Ранее Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. "В сфере межбюджетных отношений будут реализованы меры, направленные на поддержание бюджетной устойчивости региональных бюджетов, стимулирование инфраструктурного развития, обеспечение эффективного участия регионов в реализации национальных целей развития", - говорится в сообщении. "Для стимулирования социально-экономического развития, оказания финансовой поддержки регионам в проекте бюджета предусмотрено... предоставление регионам бюджетных кредитов на инфраструктуру в 2026-2030 годах планируется в объеме по 150 млрд рублей ежегодно. Всего с 2025 по 2030 годы на эти цели будет направлен 1 трлн рублей", - отмечается в сообщении. Также будет продолжена реализация индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития, направленных на повышение их экономического потенциала для сокращения дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития, сообщает Минфин. "В рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" будет продлена программа предоставления регионам бюджетных кредитов на цели инфраструктурного развития до 2030 года. Запланировано предоставление казначейских инфраструктурных кредитов, в том числе для завершения реализации регионами инфраструктурных проектов", - отмечается в сообщении.
россия
