На Камчатке возбудили дело о растрате и получении взяток

2025-09-24T03:59:00+03:00

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен — РИА Новости. Следователи СК России возбудили уголовное дело в отношении организованной группы должностных лиц администрации и контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения на Камчатке по статьям о растрате, превышении полномочий и получении взяток. "Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, действующих в составе организованной преступной группы, совершивших ряд преступлений против собственности и интересов службы в органах местного самоуправления", — сообщили в следственном управлении. По данным следствия, 54-летний сотрудник контрольно-счетной палаты и 50-летний бывший чиновник администрации разработали схему незаконного отчуждения муниципальных земель. "Подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы, за взятки в общей сумме более 3 миллионов рублей, организовали незаконное отчуждение не менее 29 земельных участков", — уточнили в СК. Сообщается, что с целью реализации преступного умысла подозреваемые привлекли "иных должностных лиц администрации городского поселения": двух мужчин 39 и 42 лет, и 43-летнюю женщину. Преступная деятельность велась с апреля 2022 года по ноябрь 2023 года. Группа также организовала предоставление в аренду не менее 25 земельных участков с фиктивным видом разрешенного использования "ведение огородничества" для исключения торгов с последующей незаконной продажей по заниженной стоимости. Общий ущерб бюджету России составил более 70 миллионов рублей. Уголовное дело расследуется при оперативном сопровождении УФСБ по Камчатскому краю. Как сообщили в СК, двоим фигурантам в качестве меры пресечения назначен арест, еще двоим - домашний арест, а женщине — запрет определенных действий. В понедельник правительство Камчатского края сообщило о задержании троих муниципальных чиновников: первого заместителя главы Петропавловск-Камчатского городского округа Владислава Масло, временно исполняющего обязанности главы администрации Елизовского городского поселения Антона Прочко и экс-руководителя контрольно-счётной палаты Елизово Владимира Кекуха. Все задержания связаны с их предыдущей деятельностью в Елизовском городском поселении. Масло в мэрии Петропавловска работал менее года, а ранее он несколько лет возглавлял администрацию Елизово. О махинациях с земельными участками в Елизово стало известно в августе 2024 года. СК сообщал о задержании начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Татьяны Мохань и руководителя управления имущественных отношений Екатерины Краснобаевой. Чиновниц заподозрили в том, что в 2022-2023 годах, в нарушение земельного законодательства, они предоставили земельные участки без проведения торгов третьим лицам по заниженной кадастровой стоимости.

