https://ria.ru/20250924/pvo-2043903598.html
Над Севастополем за ночь сбили 16 БПЛА
Над Севастополем за ночь сбили 16 БПЛА - РИА Новости, 24.09.2025
Над Севастополем за ночь сбили 16 БПЛА
ВСУ ночью атаковали Севастополь, силы ПВО и Черноморского флота сбили 16 БПЛА, никакие объекты в городе не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T07:38:00+03:00
2025-09-24T07:38:00+03:00
2025-09-24T07:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ ночью атаковали Севастополь, силы ПВО и Черноморского флота сбили 16 БПЛА, никакие объекты в городе не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Этой ночью на Севастополь была очередная атака ВСУ... В общей сложности к 6 утра силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 16 БПЛА. По всем целям наши военные отработали над морем на большом расстоянии от берега", - написал Развожаев.Он отметил, что никакие объекты в городе не пострадали. Контроль воздушной обстановки продолжается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Севастополем за ночь сбили 16 БПЛА
Силы ПВО и Черноморского флота за ночь сбили 16 БПЛА над Севастополем