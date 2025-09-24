https://ria.ru/20250924/pvo-2043903598.html

Над Севастополем за ночь сбили 16 БПЛА

2025-09-24T07:38:00+03:00

2025-09-24T07:38:00+03:00

2025-09-24T07:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ ночью атаковали Севастополь, силы ПВО и Черноморского флота сбили 16 БПЛА, никакие объекты в городе не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Этой ночью на Севастополь была очередная атака ВСУ... В общей сложности к 6 утра силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 16 БПЛА. По всем целям наши военные отработали над морем на большом расстоянии от берега", - написал Развожаев.Он отметил, что никакие объекты в городе не пострадали. Контроль воздушной обстановки продолжается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

севастополь, вооруженные силы украины, безопасность