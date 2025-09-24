https://ria.ru/20250924/pvo-2043903200.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 70 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 70 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.09.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 70 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 70 украинских беспилотников над пятью регионами РФ и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T07:33:00+03:00
2025-09-24T07:33:00+03:00
2025-09-24T07:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
черное море
волгоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 70 украинских беспилотников над пятью регионами РФ и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, черное море, волгоградская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Черное море, Волгоградская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 70 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 70 украинских БПЛА над российскими регионами