В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА
ПВО отразила атаку БПЛА на объекты инфраструктуры Волгоградской области
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ПВО отразила массированную атаку БПЛА на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
"Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области", - сообщил Бочаров.
Он отметил, что на улице в результате падения обломков БПЛА в ряде районов области зафиксированы возгорания сухой растительности, которые оперативно потушены.
"В Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений жилых строений и пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
22 июня 2022, 17:18