https://ria.ru/20250924/pvo-2043900381.html

В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА

В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА - РИА Новости, 24.09.2025

В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА

ПВО отразила массированную атаку БПЛА на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T07:02:00+03:00

2025-09-24T07:02:00+03:00

2025-09-24T07:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

волгоградская область

руднянский район

андрей бочаров

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ПВО отразила массированную атаку БПЛА на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. "Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области", - сообщил Бочаров. Он отметил, что на улице в результате падения обломков БПЛА в ряде районов области зафиксированы возгорания сухой растительности, которые оперативно потушены. "В Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений жилых строений и пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250924/ataka-2043873677.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волгоградская область

руднянский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волгоградская область, руднянский район, андрей бочаров, безопасность